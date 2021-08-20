Maarif-Sen'den PCR tesrine karşı eylem kararı
|20 Ağustos 2021 14:21
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Maarif Sen, öğretmenlere zorunlu aşı testine karşı olarak eylem yapma kararı aldı.
KONUYLA İLGİLİ SENDİKADAN YAPILAN AÇIKLAMA
Maarif Çalışanları Sendikası (MAARİF-SEN) Yönetim Kurulumuz 20.08.2021 tarihinde Genel Başkan Mustafa DAĞAŞAN başkanlığında toplanarak, 19.08.2021 tarihinde Bakanlar Kurulunda alınan "Eğitim kurumlarında 06.09.2021 tarinde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personele haftada en az 2defa PCR testi yaptırma" zorunluluğu getiren karara karşı; kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Yaşama Hakkı, Özel Yaşama Saygı Hakkı, İnsan Hakları ve Biyotip Sözleşmesi m. 5, T.C. Anayasası m. 12, 13, 15, 17, 27, 36, 40, 41, Türk Medeni Kanunu m 23, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 26, 76, 77, 78, 81 / 2, 86 / 1 - 2, 87, 90, 94, 95, 96, 106, 107, 109, 112, 117, 122, 123, 213, 216, 220, 257'ye aykırı olması, bu kararın aynı zamanda ilgili Kanunlar'ın ve Uluslararası Sözleşmeler'in de ihlali niteliğinde olması sebebiyle:
1) Yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle hukuki süreç başlatılmasına,
2) Hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar sivil itaatsizlik eylemine,
3) Kararın uygulanmasında ısrar edilmesi, üyelerimize baskı ve zorlama yapılması
gibi durumlarda, baskı uygulayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına
ve üyelerimize hukuki destek verilmesine karar verilmiştir.
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