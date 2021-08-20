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Köyceğiz'de orman yangını başladı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
|20 Ağustos 2021 14:44
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