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Kastamonu'da sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 9 gündür aranıyor

Baba İbrahim Aydemir:- "Arama çalışmaları devam ediyor. İnşallah bir yerden bulacağız, acımız var"
20 Ağustos 2021 14:51
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Kastamonu'da sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 9 gündür aranıyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmalarından 9 gündür sonuç alınamadı.

Özlüce köyünde, şiddetli yağışların ardından Zarbana Çayı'nın taşması sonucu oluşan selde kaybolan Rabia Aydemir'in bulunması için ekiplerin 11 Ağustos'ta başlayan çalışması sürüyor.

Zarbana Çayı'nın geçtiği noktalarda ve denizde devam eden arama çalışmalarına, AFAD, polis ve jandarma ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri katılıyor.

Baba İbrahim Aydemir (46), AA muhabirine, su seviyesinin yükseldiğini gördüğünde iki kızıyla kaçmak istediğini söyledi.

Çocuklarıyla otomobile binmek istediklerini ancak otomobilin sele kapıldığını anlatan Aydemir, "Eşim evden dışarı hiç çıkamadı, çıkma fırsatı olmadı, o kurtuldu. Biz dışardaydık, her şey bir anda oldu. Üç tonluk traktör kibrit gibi kalktı, su bizi alabora etti. Selin 3-4 metre yüksekliği olduğu için her şeyi aldı sürükledi." dedi.

Kendisinin bir dala tutunduğunu, 6 yaşındaki kızı Erva'nın da bir dala takılarak kurtulduğunu ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Sağ olsunlar yüzme bilen gençler çocuğumu kurtardılar. Rabia'yı arama çalışmaları devam ediyor. İnşallah bir yerden bulacağız, acımız var. Devletimiz ev ayarlıyor, birkaç güne oraya geçeceğiz. Ben de arama çalışmalarını takip ediyorum. İş makineleriyle arıyoruz. Denizden de aranıyor."
Anadolu Ajansı
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