Mahallelinin yıktırmamak için direndiği park İBB ekipleri tarafından yıkıldı
|20 Ağustos 2021 15:01
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Eyüpsultan'da mahallelinin park ve acil durum toplanma alanı olarak kullandığı Gençlik Parkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.
Yeşilpınar Mahallesi'ndeki parkta, İBB iştiraki KİPTAŞ'ın gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesi için alınan yıkım kararına karşı çadır kurup direnen vatandaşlar, dün İBB ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı.
Parkın etrafını saclarla kapatan ekipler, içerideki oyun grupları ve oturma alanlarını kaldırıp bazı ağaçları da söktü.
Vatandaşların parka girişlerine izin vermeyen ekiplerin, bölgedeki bekleyişi sürüyor.
Mahalle sakinlerinden Sultan Aşık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, parkı yıktırmamak için 2 gün boyunca burada kaldıklarını belirtti.
Aşık, söyleyecek bir şeyleri kalmadığını aktararak, "Yine bir umut bekliyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun oyun oynadığı yeri elimizden aldılar. Kentsel dönüşüme asla bir şey demiyoruz, yapılsın ancak burası deprem toplanma alanıydı. Parkta nöbet tuttuk ancak mahallelinin çoğu köydeydi. Bunu fırsat olarak değerlendirdiler." dedi.
Parkta beklerken itilerek dışarı atıldıklarını anlatan mahalle sakini Ayşe Topçu ise parkı geri istediklerini dile getirdi.
Aşık, kendilerini iteleyerek attıklarını belirterek, "Sesimizi duyurmak için her yere başvurduk. Direndik ama kaldırıp attılar bizi. Çadırlarımızı fırlattılar. Sandalyelerimizi, masalarımızı yollara attılar. Biz sesimizi duyurmaya çalıştık ama duyan olmadı. 50 senedir bu parka kimse dokunmamış. Her şey çok güzel oldu, bakın." diye konuştu.
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