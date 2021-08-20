Batı Karadeniz'de sel sonrası yeni tehlike
|20 Ağustos 2021 15:21
|+Aa- Yazdır
Adana Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gündoğdu'nun 2018 yılında yaptığı çalışmada, Aralık 2016 ve 2017 Ocak aylarında Mersin ile Adana bölgesindeki aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ile denizdeki mikroplastik miktarının 14 kat arttığını ortaya koydu.
Gündoğdu, Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketi ile Karadeniz'de de ciddi anlamda mikroplastik kirliliğinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Selin ardından gelecek diğer felaketin ekosistemi tehdit eden mikroplastikler
olacağını belirten Gündoğdu, kentsel alanlarda atık yönetimi altyapısı geliştirilerek,
riskin azaltılabileceğini vurguladı.
Mersin Körfezi'nde 1 kilometrekarelik alanda yaptığı çalışmaları değerlendiren
Doç. Dr. Gündoğdu, "Sel felaketiyle beraber tüm sahil bölgesinin sularla
kaplı olduğunu görmüştük. Bu esnada çok ciddi miktarda da mikroplastiğin ve
diğer plastik kirleticilerin denize karıştığını belirledik. Çalışmaları sel
felaketi sonrası tekrarladığımızda kilometre karede 500 bin adet olan mikroplastiklerin
sayısının 14 kat artarak 7 milyona kadar çıktığını tespit ettik" dedi.
ATIK YÖNETİMİ ALTYAPISI YETERSİZ
Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketinin geçen yıllarda Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yaşanan selden çok daha şiddetli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Gündoğdu, şöyle devam etti:
"Şeffaf plastik parçacıkların büyük çoğunluğu tarımsal kökenli oluyor. Bunlar sera örtü poşetleri, damla sulama boruları gibi malzemelerin parçaları olabiliyor. Sel ile birlikte de denizel ekosisteme taşınıyor. Özellikle şeffaf olan plastikler balıklar için büyük bir risk oluşturuyor çünkü fark edilmesi bizler için bile oldukça zor. Bunların balıklar tarafından yenmesi balıklarla beraber insanlara kadar transfer olması anlamına geliyor. Bu da hem balıklar hem de insanlar için ciddi sağlık riskleri yaratabilir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Çocuksuz restoran' tartışması: İdari para cezası uygulanabilir
20 Ağustos 2021 15:13
|'PCR testinde burnunuz, boğazınız acıyor ben olsam aşı olurdum'
20 Ağustos 2021 15:08
|Türkiye'nin en büyük bayrakları İstanbul Boğazı'nın iki yakasında dalgalanacak
20 Ağustos 2021 14:59
|Sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 9 gündür aranıyor
20 Ağustos 2021 14:51
|Aşı olmayıp Kovid-19'a yakalananlar, aileleri için de risk oluşturuyor
20 Ağustos 2021 14:37
|Bozkurt'ta sel uyarısının ardından gelen yağış korkuya yol açtı
20 Ağustos 2021 13:20
|'Afetzedeler için 'Sosyal Market'i uygulamaya koyduk'
20 Ağustos 2021 12:37
|Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli yağış bekleniyor
20 Ağustos 2021 12:36
|Yüzme havuzlarının bakımlarının iyi yapılması sağlık açısından gerekli
20 Ağustos 2021 12:15
|Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretim görevlisi hayatını kaybetti
20 Ağustos 2021 11:56