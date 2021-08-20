https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

RTÜK'ten 'AB'den 3,6 milyon avro fon alınacak' haberlerine açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "AB'den 3,6 milyon avro fon alınacağı" iddialarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını, bahse konu projenin de AB'nin karşılanmaz talepleri sebebiyle bir süre önce askıya alındığını bildirdi.
20 Ağustos 2021 15:37
+Aa- Yazdır
RTÜK'ten 'AB'den 3,6 milyon avro fon alınacak' haberlerine açıklama

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "RTÜK'ün, AB'den 3,6 milyon avro fon alacağı ortaya çıktı" ve benzeri başlıklarla bazı internet sitelerinde haberler yer aldığı bildirildi.

Türkiye'nin üyelik sürecinde çeşitli projelerde kullanılmak üzere, AB'ye üzerine düşen oranda kaynak aktardığının herkesçe bilindiği vurgulanan açıklamada, "AB tarafından da Türkiye'ye, kendi maddi katkılarından doğan hakları doğrultusunda, resmi ya da özel kuruluşların hayata geçirdiği projelerde kullanılmak üzere çeşitli kaynaklar sağlanmaktadır." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hal böyleyken, maksatlı bir şekilde Üst Kurulumuzu hedef alan ilgili haberlerde yer verilen rakamlar da haberin içeriği de yine gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu proje, AB'nin karşılanmaz talepleri sebebiyle AB Başkanlığı ile görüşülerek bir süre önce tarafımızdan askıya alınmıştır. Haberlerde geçen rakamın yarısı zaten Konseyin kendi masrafları için ayrılacakken, Üst Kurulumuzun kasasına girecek bir tutarın olmadığı açıktır. Uygulama aşamasına geçmeyen mezkur projede elde edilecek kaynağın değerli yerli ve milli medyamızın yalan haber ve dezenformasyonla mücadelesi dahil birçok alanda eğitim giderleri için kullanılması planlanmıştı.

Söz konusu proje ortada bile yokken, art niyetli bir şekilde AB gibi meşruiyeti belli olan bir uluslararası örgütün fonları ile belirli amaçlara hizmet eden dış menşeili çeşitli kuruluşların diğer ülkelerin iç politikalarını dizayn etme çabasıyla o ülkedeki bazı medya organlarına para aktarımının aynı kefeye konulması, en basit tabirle aymazlıktır, dezenformasyondur, yalan haberdir. Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
HES uygulamasına 'AB Uyumlu Sağlık Pasaportu' butonu eklendi
20 Ağustos 2021 16:02		 Tarım ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açtı
20 Ağustos 2021 15:40
Araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim programları yerleştirme işlemleri sonuçlandı
20 Ağustos 2021 15:24		 Mahallelinin yıktırmamak için direndiği park İBB ekipleri tarafından yıkıldı
20 Ağustos 2021 15:01
İletişim Başkanlığı Basın Tırı, Bozkurt'ta gazetecilere hizmet veriyor
20 Ağustos 2021 14:03		 Çevik Bir ve Çetin Doğan, İzmir'deki cezaevine nakledildi
20 Ağustos 2021 13:26
Sağlık yönetimi kadrosuna diş hekimliği şartı kondu
20 Ağustos 2021 12:27		 Kara Kuvvetleri, GYS'de başvuruları kabul edilen personeli açıkladı
20 Ağustos 2021 11:53
Türkiye'de yaşamak istemeyen Afgan'lıya 'sınır dışı' kararı
20 Ağustos 2021 11:02		 Cuma hutbesinin konusu belli oldu
20 Ağustos 2021 10:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:42 - 'Vakalar 6 öncesi ile aynı hastaneye yatışlar 4 kat daha az'16:39 - Önce soydular sonra evine bıraktılar16:30 - 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 3 paşa daha tutuklandı16:23 - Belediyenin aşure dağıtımında istenmeyen görüntüler16:20 - Bandırma'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı16:11 - Bir ülke 'en tembel vatandaşını' arıyor
16:06 - Felç kalan Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş16:03 - Sayıştay'dan bir günde birden fazla huzur hakkına yeşil ışık!16:02 - HES uygulamasına 'AB Uyumlu Sağlık Pasaportu' butonu eklendi15:59 - Abdülkadir Selvi'nden hükümete 2023 için ekonomi uyarısı!15:56 - Kayseri'de 17 belediye başkanı maaşlarını afetzedeler için bağışladı15:55 - Öğretmenlerin mesleki çalışmalarına dair resmi yazı
15:45 - FETÖ'nün 'Kayseri il imamı' için 40 yıla kadar hapis istendi15:40 - Tarım ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açtı15:37 - RTÜK'ten 'AB'den 3,6 milyon avro fon alınacak' haberlerine açıklama15:26 - İlk yerli ve milli işlemci 'Çakıl' IDEF'te tanıtıldı15:24 - Araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim programları yerleştirme işlemleri sonuçlandı
15:21 - Batı Karadeniz'de sel sonrası yeni tehlike
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede hükümetin yeni zam teklifini açıklıyoruz
624 mülki idare amirini kapsayan kaymakam kararnamesi yayımlandı
Yeni kapanma olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama
Memur ve memur emeklisinin gözü hükümetin yeni teklifinde
MEB: Öğretmenevinde idareciler ve memurlar ücretsiz yemek yemesin
Bu bölümleri seçenlere 8 bin lira burs
Hatice Öğretmen Kovid-19'a yenildi
Buraya park yasak diyen esnaf 'İşgalcilikten' yargılanacak
'Ses sanatçısı' ile nikahsız yaşayan 'polisi' Danıştay affetmedi!
Milli Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim için yeni açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hiçbir başarı cezasız kalmaz 2
Haber kaynaklarını takipten uzaklaşmak 5
öğretmenin sınıfta elektrik diye bağırması 4
Son dakika 2
belki 1
4.doz aşı kararı 2
17 ağustos marmara depremi 1
kolları altın bilezik dolu kadın 1
ilk kez uçağa binen insan 1
musibet 1
SON İLANLAR
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Zara SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam