Tarım ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açtı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Unvan Değişikliğine ilişkin genelgeyi yayımladı
|20 Ağustos 2021 15:40
|+Aa- Yazdır
Uzman zamandır beklenen Tarım ve Orman Bakanlığı sınav duyurusu yayımlandı. Sınavı, Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF) Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) yapacak.
Unvan Değişikliği Sınavına başvurular 23/08/2021 tarihi saat 10:00'da başlayıp, 16/09/2021 saat 18:00'a kadar https://pbys.tarimorman.gov.tr adresinden alınacak. Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü Saat:10:30'da Ankara'da yüz yüze yapılacak olup, sınavla ilgili diğer hususlar http://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM adresinden duyurulacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|HES uygulamasına 'AB Uyumlu Sağlık Pasaportu' butonu eklendi
20 Ağustos 2021 16:02
|RTÜK'ten 'AB'den 3,6 milyon avro fon alınacak' haberlerine açıklama
20 Ağustos 2021 15:37
|Araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim programları yerleştirme işlemleri sonuçlandı
20 Ağustos 2021 15:24
|Mahallelinin yıktırmamak için direndiği park İBB ekipleri tarafından yıkıldı
20 Ağustos 2021 15:01
|İletişim Başkanlığı Basın Tırı, Bozkurt'ta gazetecilere hizmet veriyor
20 Ağustos 2021 14:03
|Çevik Bir ve Çetin Doğan, İzmir'deki cezaevine nakledildi
20 Ağustos 2021 13:26
|Sağlık yönetimi kadrosuna diş hekimliği şartı kondu
20 Ağustos 2021 12:27
|Kara Kuvvetleri, GYS'de başvuruları kabul edilen personeli açıkladı
20 Ağustos 2021 11:53
|Türkiye'de yaşamak istemeyen Afgan'lıya 'sınır dışı' kararı
20 Ağustos 2021 11:02
|Cuma hutbesinin konusu belli oldu
20 Ağustos 2021 10:06