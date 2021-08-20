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Tarım ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açtı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Unvan Değişikliğine ilişkin genelgeyi yayımladı
20 Ağustos 2021 15:40
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Tarım ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açtı

Uzman zamandır beklenen Tarım ve Orman Bakanlığı sınav duyurusu yayımlandı. Sınavı, Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF) Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) yapacak.

Unvan Değişikliği Sınavına başvurular 23/08/2021 tarihi saat 10:00'da başlayıp, 16/09/2021 saat 18:00'a kadar https://pbys.tarimorman.gov.tr adresinden alınacak. Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü Saat:10:30'da Ankara'da yüz yüze yapılacak olup, sınavla ilgili diğer hususlar http://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM adresinden duyurulacak.

Genelgenin tam metni için tıklayın.
Memurlar.Net
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