https://www.turtep.edu.tr/
Şok Market
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün 'Kayseri il imamı' için 40 yıla kadar hapis istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Kayseri il imamı" olduğu ileri sürülen Serdal Karakurt'un "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "resmi belgede sahtecilik" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından yargılandığı davada, savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.
20 Ağustos 2021 15:45
+Aa- Yazdır
FETÖ'nün 'Kayseri il imamı' için 40 yıla kadar hapis istendi

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Karakurt, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Ömer Faruk Kar, dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için söz verilen savcı, Karakurt'un "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "resmi belgede sahtecilik" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bunun üzerine, tahliyeye yönelik taleplerini dile getiren Karakurt ve avukatı, esas hakkında savunma hazırlamak için mahkemeden süre istedi.

Bu talebi yerinde gören mahkeme duruşmayı, 30 Eylül'e erteledi.

- Davanın geçmişi

Karakurt, 10 Ekim 2020'de düzenlenen operasyonla Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saklandığı evde sahte kimlik ve örgütsel faaliyetler için topladığı yüklü miktarda parayla yakalanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, sanık hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" "resmi belgede sahtecilik" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından iddianame hazırladı.

İddianamede, Karakurt'un örgütün Kayseri yapılanmasında, önce "Kocasinan eyalet imamı" daha sonra Kayseri ili genelinde örgütün finansmanı ve toplantı organizasyonlarından sorumlu olarak "Kayseri il imamı" olduğu belirtilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
PKK'ya finansal destek sağladıkları iddia edilen 28 şüpheli yakalandı
20 Ağustos 2021 10:14		 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
19 Ağustos 2021 20:51
Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
19 Ağustos 2021 17:14		 Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
19 Ağustos 2021 15:39
Eren-1 Operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi
19 Ağustos 2021 15:20		 Bakan Soylu açıkladı: 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi
19 Ağustos 2021 13:47
Eren-7 Operasyonları kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirildi
19 Ağustos 2021 13:24		 Mersin'de terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 15 zanlıdan 1'i tutuklandı
19 Ağustos 2021 12:06
Terör örgütü PKK'ya eleman temin eden sanığın eylemleri gerekçeli kararda
19 Ağustos 2021 11:31		 İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı
19 Ağustos 2021 10:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:42 - 'Vakalar 6 öncesi ile aynı hastaneye yatışlar 4 kat daha az'16:39 - Önce soydular sonra evine bıraktılar16:30 - 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 3 paşa daha tutuklandı16:23 - Belediyenin aşure dağıtımında istenmeyen görüntüler16:20 - Bandırma'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı16:11 - Bir ülke 'en tembel vatandaşını' arıyor
16:06 - Felç kalan Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş16:03 - Sayıştay'dan bir günde birden fazla huzur hakkına yeşil ışık!16:02 - HES uygulamasına 'AB Uyumlu Sağlık Pasaportu' butonu eklendi15:59 - Abdülkadir Selvi'nden hükümete 2023 için ekonomi uyarısı!15:56 - Kayseri'de 17 belediye başkanı maaşlarını afetzedeler için bağışladı15:55 - Öğretmenlerin mesleki çalışmalarına dair resmi yazı
15:45 - FETÖ'nün 'Kayseri il imamı' için 40 yıla kadar hapis istendi15:40 - Tarım ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açtı15:37 - RTÜK'ten 'AB'den 3,6 milyon avro fon alınacak' haberlerine açıklama15:26 - İlk yerli ve milli işlemci 'Çakıl' IDEF'te tanıtıldı15:24 - Araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim programları yerleştirme işlemleri sonuçlandı
15:21 - Batı Karadeniz'de sel sonrası yeni tehlike
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede hükümetin yeni zam teklifini açıklıyoruz
624 mülki idare amirini kapsayan kaymakam kararnamesi yayımlandı
Yeni kapanma olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama
Memur ve memur emeklisinin gözü hükümetin yeni teklifinde
MEB: Öğretmenevinde idareciler ve memurlar ücretsiz yemek yemesin
Bu bölümleri seçenlere 8 bin lira burs
Hatice Öğretmen Kovid-19'a yenildi
Buraya park yasak diyen esnaf 'İşgalcilikten' yargılanacak
'Ses sanatçısı' ile nikahsız yaşayan 'polisi' Danıştay affetmedi!
Milli Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim için yeni açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eski dostla yıllar sonra karşılaşmak 1
şom ağızlı 1
belki 1
kişisel gelişim 1
Emelkoca 1
Haber kaynaklarını takipten uzaklaşmak 5
hissetmek 1
en dokunaklı film sahnesi 1
bir grup bilimadamı 1
Ali mühendis 3
SON İLANLAR
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Zara SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam