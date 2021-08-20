Öğretmenlerin mesleki çalışmalarına dair resmi yazı
MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü öğretmenlerin mesleki çalışmalarının dair resmi yazıyı illere gönderdi.
|20 Ağustos 2021 15:55
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Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı çalışma takviminde, dün yapılan kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamaya uyumlu olacak şekilde değişiklik yaptı. Buna göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos'ta başlayacağı için, eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve uyum eğitimine yönelik planlamalar sebebiyle okula uyum eğitimleri 01-03 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
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