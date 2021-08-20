Kayseri'de 17 belediye başkanı maaşlarını afetzedeler için bağışladı
|20 Ağustos 2021 15:56
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Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Salonunda, yangın ve sel felaketinin yaşandığı bölgelere Kayseri'den gönderilecek yardımların koordinasyonu ile "Ben de varım" kampanyasına sağlanacak desteği görüşmek üzere, ilçe belediye başkanlarının katılımıyla toplantı düzenlendi.
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanı ile bu ayki maaşlarını AFAD'ın afetzedelere yönelik düzenlediği "Ben de varım" kampanyasına bağışlama kararı aldıklarını söyledi.
Hayırsever Kayserililerin de kampanyaya destek vereceklerine inandığını dile getiren Büyükkılıç, "Ayrıca orman yangınları, sel felaketleri, toprak kaymaları gibi sıkıntılarla ilgili değerlendirme çalışmaları yaptık. Kayseri'de bu konuda neler yapılacağı konusunda bir dizi kararlar aldık. Bu kararları değerli valimiz ve il başkanlarımızla paylaşmak suretiyle gerekli desteklerin sağlanması yönünde yaklaşımda bulunduk." ifadelerini kullandı.
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