https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Abdülkadir Selvi'nden hükümete 2023 için ekonomi uyarısı!

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında ülkenin en önemli iki sorununu gündeme taşıdı.
20 Ağustos 2021 15:59
+Aa- Yazdır
Abdülkadir Selvi'nden hükümete 2023 için ekonomi uyarısı!

Optimar'ın ağustos ayı anketinin sonuçlarını köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin en önemli iki sorununun ekonomi ve işsizlik olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU EKONOMİ VE İŞSİZLİK

Selvi yazısında ekonominin en önemli sorun olduğunu ifade ederken Optimar 'ın anketinden Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sorusuna, yüzde 40.9'la ekonomi yanıtı verildiğini ortaya koydu. Selvi, söz konusu ankete göre koronavirüs 12.8 oranıyla en önemli ikinci sorun olduğunu,Üçüncü sırada ise 12.5'le işsizlik olduğunu aktardı.

Ekonomi ile işsizliği topladığımızda öncelikli gündem maddemizi ise 53.4 oranında ekonomi ve işsizlik oluşturduğunu gözler önüne seren Selvi yazısında hükümeti de "2023 seçimlerine giderken iktidara ille de ekonomi, ille de ekonomi, ille de ekonomi diye sesleniyorum." Sözleriyle uyardı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: Gerekirse Taliban'la görüşürüz
20 Ağustos 2021 13:54		 Yeni kapanma olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama
20 Ağustos 2021 12:02
Bakan Soylu, Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti
20 Ağustos 2021 08:03		 Taliban Sözcüsü: Türkiye'ye ihtiyacımız var
20 Ağustos 2021 07:05
Sahte hesaplara hesap sorulacak
20 Ağustos 2021 06:40		 20 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
20 Ağustos 2021 00:01
Kuveyt'ten anlamlı hediye
19 Ağustos 2021 23:22		 CHP'li 3 ilçe başkanı istifa etti
19 Ağustos 2021 22:38
AFAD'a 216 milyon 93 bin 384 lira bağış yapıldı
19 Ağustos 2021 22:11		 Vaka sayısı 20 binin altına geriledi
19 Ağustos 2021 21:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:42 - 'Vakalar 6 öncesi ile aynı hastaneye yatışlar 4 kat daha az'16:39 - Önce soydular sonra evine bıraktılar16:30 - 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 3 paşa daha tutuklandı16:23 - Belediyenin aşure dağıtımında istenmeyen görüntüler16:20 - Bandırma'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı16:11 - Bir ülke 'en tembel vatandaşını' arıyor
16:06 - Felç kalan Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş16:03 - Sayıştay'dan bir günde birden fazla huzur hakkına yeşil ışık!16:02 - HES uygulamasına 'AB Uyumlu Sağlık Pasaportu' butonu eklendi15:59 - Abdülkadir Selvi'nden hükümete 2023 için ekonomi uyarısı!15:56 - Kayseri'de 17 belediye başkanı maaşlarını afetzedeler için bağışladı15:55 - Öğretmenlerin mesleki çalışmalarına dair resmi yazı
15:45 - FETÖ'nün 'Kayseri il imamı' için 40 yıla kadar hapis istendi15:40 - Tarım ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açtı15:37 - RTÜK'ten 'AB'den 3,6 milyon avro fon alınacak' haberlerine açıklama15:26 - İlk yerli ve milli işlemci 'Çakıl' IDEF'te tanıtıldı15:24 - Araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim programları yerleştirme işlemleri sonuçlandı
15:21 - Batı Karadeniz'de sel sonrası yeni tehlike
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede hükümetin yeni zam teklifini açıklıyoruz
624 mülki idare amirini kapsayan kaymakam kararnamesi yayımlandı
Yeni kapanma olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama
Memur ve memur emeklisinin gözü hükümetin yeni teklifinde
MEB: Öğretmenevinde idareciler ve memurlar ücretsiz yemek yemesin
Bu bölümleri seçenlere 8 bin lira burs
Hatice Öğretmen Kovid-19'a yenildi
Buraya park yasak diyen esnaf 'İşgalcilikten' yargılanacak
'Ses sanatçısı' ile nikahsız yaşayan 'polisi' Danıştay affetmedi!
Milli Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim için yeni açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yangın mağduru köylüler 1
taşlara kayalara 1
iğne 3
Ali mühendis 3
insan avı 1
ilk kez uçağa binen insan 1
yetişmek 2
musibet 1
4.doz aşı kararı 2
Haber kaynaklarını takipten uzaklaşmak 5
SON İLANLAR
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Zara SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam