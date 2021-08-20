Abdülkadir Selvi'nden hükümete 2023 için ekonomi uyarısı!
|20 Ağustos 2021 15:59
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Optimar'ın ağustos ayı anketinin sonuçlarını köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin en önemli iki sorununun ekonomi ve işsizlik olduğunu belirtti.
TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU EKONOMİ VE İŞSİZLİK
Selvi yazısında ekonominin en önemli sorun olduğunu ifade ederken Optimar 'ın anketinden Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sorusuna, yüzde 40.9'la ekonomi yanıtı verildiğini ortaya koydu. Selvi, söz konusu ankete göre koronavirüs 12.8 oranıyla en önemli ikinci sorun olduğunu,Üçüncü sırada ise 12.5'le işsizlik olduğunu aktardı.
Ekonomi ile işsizliği topladığımızda öncelikli gündem maddemizi ise 53.4 oranında ekonomi ve işsizlik oluşturduğunu gözler önüne seren Selvi yazısında hükümeti de "2023 seçimlerine giderken iktidara ille de ekonomi, ille de ekonomi, ille de ekonomi diye sesleniyorum." Sözleriyle uyardı.
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