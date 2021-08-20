https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediyenin aşure dağıtımında istenmeyen görüntüler

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen aşure dağıtımı istenmeyen görüntülere sahne oldu. Korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı kuyrukların oluştuğu dağıtımda, aşure ikramında bulunan belediye görevlileri ise dağıtımı maskesiz ve eldivensiz yaparak hijyen kurallarına riayet etmedi.
20 Ağustos 2021 16:23
+Aa- Yazdır
Belediyenin aşure dağıtımında istenmeyen görüntüler

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen aşure dağıtım bu yıl da yapıldı. Cuma namazı çıkışı Türbe (Mevlevi) Cami çevresinde gerçekleştirilen aşure dağıtımında güvenliği zabıta ekipleri sağlarken, birçok noktada yapılan dağıtımda korona virüse karşı alınan tedbirler yetersiz kalınca ortaya istenmeyen görüntüler çıktı. Aşure almak isteyen vatandaşlar sosyal mesafesiz kuyruklar oluştururken, zaman zaman da kısa süreli izdihamlar yaşandı.

Dağıtım esnasında aşure ikramında bulunan belediye görevlilerinin maske ve ellerine eldiven takmadan yüzlerce kişiye aşure ikramı yapması da ortaya çıkan bir başka olumsuz görüntü oldu. Korona virüs tedbirlerinin neredeyse tamamı hiçe sayılarak yapılan aşure dağıtımında çok sayıda kişi kaplara konulan aşureleri alarak evlerinin yolunu tuttu.

Öte yandan, kuyruğa giren vatandaşlar da sosyal mesafe başta olmak üzere birçok korona virüs tedbirinin unutulmasında yine birbirlerini suçladı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Vakalar 6 öncesi ile aynı hastaneye yatışlar 4 kat daha az'
20 Ağustos 2021 16:42		 Felç kalan Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş
20 Ağustos 2021 16:06
Kayseri'de 17 belediye başkanı maaşlarını afetzedeler için bağışladı
20 Ağustos 2021 15:56		 Babaçay'da konteyner köy kuruluyor
19 Ağustos 2021 22:41
Yanan ormanda ilk onlar filizlendi
19 Ağustos 2021 18:19		 Asker uğurlamada eğlencenin dozunu kaçırdılar
19 Ağustos 2021 17:40
Dili boğazına kaçan çocuğu otobüs şoförü kurtardı
19 Ağustos 2021 17:18		 İBB'den hayvan bakımevindeki görüntülere açıklama
19 Ağustos 2021 15:45
Komandolar selden etkilenen camiyi cuma namazına yetiştirdi
19 Ağustos 2021 14:55		 1915 Çanakkale Köprüsü yoluna ses bariyerleri yerleştirildi
18 Ağustos 2021 20:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:42 - 'Vakalar 6 öncesi ile aynı hastaneye yatışlar 4 kat daha az'16:39 - Önce soydular sonra evine bıraktılar16:30 - 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 3 paşa daha tutuklandı16:23 - Belediyenin aşure dağıtımında istenmeyen görüntüler16:20 - Bandırma'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı16:11 - Bir ülke 'en tembel vatandaşını' arıyor
16:06 - Felç kalan Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş16:03 - Sayıştay'dan bir günde birden fazla huzur hakkına yeşil ışık!16:02 - HES uygulamasına 'AB Uyumlu Sağlık Pasaportu' butonu eklendi15:59 - Abdülkadir Selvi'nden hükümete 2023 için ekonomi uyarısı!15:56 - Kayseri'de 17 belediye başkanı maaşlarını afetzedeler için bağışladı15:55 - Öğretmenlerin mesleki çalışmalarına dair resmi yazı
15:45 - FETÖ'nün 'Kayseri il imamı' için 40 yıla kadar hapis istendi15:40 - Tarım ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açtı15:37 - RTÜK'ten 'AB'den 3,6 milyon avro fon alınacak' haberlerine açıklama15:26 - İlk yerli ve milli işlemci 'Çakıl' IDEF'te tanıtıldı15:24 - Araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim programları yerleştirme işlemleri sonuçlandı
15:21 - Batı Karadeniz'de sel sonrası yeni tehlike
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede hükümetin yeni zam teklifini açıklıyoruz
624 mülki idare amirini kapsayan kaymakam kararnamesi yayımlandı
Yeni kapanma olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama
Memur ve memur emeklisinin gözü hükümetin yeni teklifinde
MEB: Öğretmenevinde idareciler ve memurlar ücretsiz yemek yemesin
Bu bölümleri seçenlere 8 bin lira burs
Hatice Öğretmen Kovid-19'a yenildi
Buraya park yasak diyen esnaf 'İşgalcilikten' yargılanacak
'Ses sanatçısı' ile nikahsız yaşayan 'polisi' Danıştay affetmedi!
Milli Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim için yeni açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bir insanın iyi olduğunu nasıl anlarsınız 2
ah yandım ben allahım 1
chat 1
kişisel gelişim forum 1
ambulans siren sesi 3
Son dakika 2
hayatın 3 altın kuralı 1
az bilinen işe yarar siteler 1
Toplu sözleşmenin patenti 2
blog yazmak 1
SON İLANLAR
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Zara SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam