Belediyenin aşure dağıtımında istenmeyen görüntüler
|20 Ağustos 2021 16:23
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Afyonkarahisar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen aşure dağıtım bu yıl da yapıldı. Cuma namazı çıkışı Türbe (Mevlevi) Cami çevresinde gerçekleştirilen aşure dağıtımında güvenliği zabıta ekipleri sağlarken, birçok noktada yapılan dağıtımda korona virüse karşı alınan tedbirler yetersiz kalınca ortaya istenmeyen görüntüler çıktı. Aşure almak isteyen vatandaşlar sosyal mesafesiz kuyruklar oluştururken, zaman zaman da kısa süreli izdihamlar yaşandı.
Dağıtım esnasında aşure ikramında bulunan belediye görevlilerinin maske ve ellerine eldiven takmadan yüzlerce kişiye aşure ikramı yapması da ortaya çıkan bir başka olumsuz görüntü oldu. Korona virüs tedbirlerinin neredeyse tamamı hiçe sayılarak yapılan aşure dağıtımında çok sayıda kişi kaplara konulan aşureleri alarak evlerinin yolunu tuttu.
Öte yandan, kuyruğa giren vatandaşlar da sosyal mesafe başta olmak üzere birçok korona virüs tedbirinin unutulmasında yine birbirlerini suçladı.
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