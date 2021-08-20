Türk Eğitim-Sen de PCR testi zorunluluğuna tepki gösterdi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 6 Eylül tarihi itibari ile başlayacak olan yüz yüze eğitim hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 6 Eylül tarihi itibari ile başlayacak olan yüz yüze eğitim hakkında değerlendirmelerde bulundu. Geylan, öğrencilerin daha fazla öğrenme kaybına uğramaması ve öğrenme eksiklerinin giderilmesi için yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğini kaydederek, alınması gereken tedbirleri de sıraladı. Öte yandan, aşı olanların dahi Covid bulaşısına muhatap olduğu bir durumda zorunlu PCR testi uygulaması kararının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Genel Başkan Geylan, "Sağlıkla ilgili hususlarda zorunluluk değil gönüllülük esas alınmalıdır ki, hukuki olan da budur" dedi.

"Salgın koşullarının gerektirdiği tedbirleri almak için okullarımıza ek bütçe tahsis edilmelidir"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Geylan, "Okullarımızın 6 Eylül'de açılacağı kararını olumlu buluyor ve destekliyoruz. Öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarının sağlığı için bütün tedbirler hızlıca alınmalıdır. Sadece eğitim çalışanları değil, servis ve kantin görevlilerinin aşı ve covid-19 takipleri de yapılmalıdır. Gerekli hijyen koşullarının sağlanması için yardımcı hizmetli personel eksiği olan tek bir okulumuz dahi bırakılmamalıdır. Salgın koşullarının gerektirdiği tedbirleri almak için okullarımıza ek bütçe tahsis edilmelidir. Teneffüs süreleri uzatılmalı, sınıflar sıklıkla havalandırılmalı, ders süreleri uzaktan eğitimde olduğu gibi 30 dakika olarak ayarlanmalıdır. Salgına karşı şu an tek koruyucu silahımız aşıdır. Okullarımızın açılması sürecinde sadece öğretmenlerin değil, öğrenciyle ilişkili herkesin aşılanması hususunda gayret ortaya konulmalıdır" ifadelerine yer verdi.