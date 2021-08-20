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Bir üniversite daha bütün programlarda yüz yüze eğitime başlıyor

Atatürk Üniversitesi Senatosu, 2021-2022 Güz Yarıyılında üniversite bünyesinde yürütülen bütün programlarda yüz yüze eğitime geçilmesine karar verdi.
20 Ağustos 2021 17:15
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Bir üniversite daha bütün programlarda yüz yüze eğitime başlıyor

Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde, yüz yüze eğitim süreçlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için Sağlık Bakanlığının Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen esaslara ve salgının seyrine göre alınacak yeni tedbir ve kurallar göz önünde bulundurularak yeni dönemin eğitim modeli belirlenmiş oldu.

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrenciler ile akademik ve idari personelin belirlenen ilkelere uymasının büyük önem taşıdığını ifade ederek yüz yüze eğitim için Senatodan çıkan şartları şu şekilde sıraladı:

"Üniversitemiz öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlarımızın başta kendi sağlıkları olmak üzere toplum sağlığı güvenliği için Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşılama takvimine uyarak aşılarını yaptırmaları önerilmektedir. Üniversitemiz yerleşkelerindeki bütün binalara girişte HES kodu kontrolü uygulaması yapılacaktır. Aşı olmamış öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlardan binalara giriş için haftada iki kez PCR testi sonucunun negatif olduğuna dair kanıt ibraz etmeleri istenecektir. Aşılı olmayan ziyaretçilerden son 48 saatte PCR testi sonucu negatif olanlar kabul edilecektir. Kronik hastalığı sebebiyle yüksek risk grubunda olduklarından veya farklı sebeplerden ötürü yüz yüze eğitime katılmak istemeyen öğrencilerin başvurmaları halinde kayıt dondurma talepleri üniversitemiz ilgili birim kurulları tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. Yüz yüze eğitim süreçleri uzaktan eğitim sistem, yöntem ve teknikleriyle desteklenerek harmanlanmış bir şekilde Atatürk Üniversitesi Pandemi Sonrası Uzaktan Eğitim Yol Haritasında belirtilen ilkelere uygun olarak sürdürülecektir. Kurum içinde ve dışında uygulama gerektiren işyerinde mesleki eğitim, staj ve uygulamalı derslere yönelik düzenlemeler Rektörlüğümüzle iş birliği halinde ilgili birim kurulları tarafından planlanacaktır."
İhlas Haber Ajansı
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