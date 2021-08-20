Benzinde pompa fiyatlarına yansımayacak indirim
EPGİS; 21/08/2021 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 20 KRŞ/LT indirim gerçekleştiğini, mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağını açıkladı.
|20 Ağustos 2021 17:31
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EPGİS, sosyal medya hesabından benzin fiyatlarında ÖTV düzenlemesi yapıldığını duyurdu.
EPGİS tarafından yapılan duyuru;
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi
21/08/2021 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 20 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir.
Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.
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