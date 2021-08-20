İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
İzmir'in Urla ve Menderes ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı.
|20 Ağustos 2021 17:35
|+Aa- Yazdır
Urla ilçesindeki yangın, ilçeye bağlı Balıklıova mevkiinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen sebeple çıktı. İhbar üzerine harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 1 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer ile yangına müdahaleye başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.
Diğer yangın ise Menderes ilçesi Deliömerli mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Buradaki alevlere de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 3 helikopter ve 13 arazöz ve 3 şu tankeri ile müdahaleye başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Yangınların yerleşim yerlerinden uzak olduğu bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|4 kişiyi selden kurtaran genç, ailesiyle sel sularına kapıldı
20 Ağustos 2021 17:19
|'Vakalar 6 ay öncesi ile aynı hastaneye yatışlar 4 kat daha az'
20 Ağustos 2021 16:42
|Belediyenin aşure dağıtımında istenmeyen görüntüler
20 Ağustos 2021 16:23
|Felç kalan Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş
20 Ağustos 2021 16:06
|Kayseri'de 17 belediye başkanı maaşlarını afetzedeler için bağışladı
20 Ağustos 2021 15:56
|Babaçay'da konteyner köy kuruluyor
19 Ağustos 2021 22:41
|Yanan ormanda ilk onlar filizlendi
19 Ağustos 2021 18:19
|Asker uğurlamada eğlencenin dozunu kaçırdılar
19 Ağustos 2021 17:40
|Dili boğazına kaçan çocuğu otobüs şoförü kurtardı
19 Ağustos 2021 17:18
|İBB'den hayvan bakımevindeki görüntülere açıklama
19 Ağustos 2021 15:45