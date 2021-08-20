AYK'dan lisans ve lisansüstü öğrencilerine 3 bin liraya kadar burs

AYK Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk dili ve tarihi başta olmak üzere sosyal ve beşeri bilimler alanında bilgi üretmek ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmekle görevli Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bünyesinde TTK ve TDK'nin bulunduğunu belirtti.

Ayrıca 1982 Anayasası ile kurulan AKM ve ATAM'ın da kurum çatısı altında faaliyetlerini sürdüren bilim ve kültür kurumları olduğu bilgisini veren Hekimoğlu, "Kurumlarımız, bilimsel yayın, sempozyum ve kongreler başta olmak üzere gerçekleştirmiş olduğu akademik faaliyetleri ile birlikte Atatürk'ün miras bıraktığı mali kaynaktan aldığı güçle yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası burslarının yanı sıra lisans bursları da vermektedir." ifadelerini kullandı.

Hekimoğlu, başta tarih ve Türk dili olmak üzere sosyal bilimler alanlarını cazip hale getirmek ve başarılı öğrencilerin bu alanları tercih etmelerini sağlamak için yoğun mesai harcadıklarını vurguladı.

Yüksek Kurum ve bünyesindeki kurumların hem alan çeşitliliğini artırdıklarını hem de burs ücretlerini ekonomik şartlara göre teşvik edici miktarlara yükselttiklerini belirten Hekimoğlu, bu kapsamda TTK'nin, başta Tarih olmak üzere, Felsefe, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Coğrafya, Antropoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerine, TDK'nin de Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları yanında, kardeş ve komşu diller başta olmak üzere 18 farklı dilde okuyan üniversite öğrencilerine de burs verdiğini bildirdi.

- "Ödüllendirmediğimiz bir başarı bırakmamaya özen gösterdik"

Hekimoğlu, kurumların, ilan edilen ilgili bölümlere ek olarak yabancı dil bölümlerinde yan dal veya çift ana dal programına kayıtlı veya yabancı dil bölümlerinde öğrenim görmekte olup ilan edilen bölümlerde çift ana dal programına kayıt yaptıran lisans ara sınıf öğrencilerine not ortalamasına göre burs vereceğini kaydederek, özellikle yabancı dil bölümlerinde okuyan öğrencilerin, tarih, Türk dili ve diğer sosyal bilim alanlarında çift ana dal ya da yan dal yapmalarını da önemsediklerini belirtti.

Türkoloji, tarih ve diğer bölümlerde okuyanları yabancı dil öğrenmeye teşvik ederken yabancı dil bölümlerinde okuyan gençlerin diğer sosyal alanların literatürüne de hakim olarak yetişmelerini amaçladıklarına dikkati çeken Hekimoğlu, "Burs ilanında ifade edildiği üzere ilk 15 bine giren öğrencilerimizi bu alanlara yönlendirirken sosyal devlet anlayışımız doğrultusunda bu alanları tercih eden öğrencilerimizi bir şekilde ödüllendirmeyi de ihmal etmedik. Hemen tüm üniversitelerin tarih ile Türk dili ve edebiyatı bölümlerine ilk sıradan kaydolan öğrencilerimizi de burs kapsamına aldık. Ödüllendirmediğimiz bir başarı bırakmamaya özen gösterdik." ifadelerini kullandı.

- Başvurular kasımda alınacak

2022 ocak ayı itibarıyla verilecek lisans burslarına ilişkin başvurular, 2021 yılı kasım ayında alınacak. Burs müracaat takvimi, ekimde "burs.ayk.gov.tr" adresinden ve kurumların internet sayfaları ile sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

- TDK lisans bursları

Türk Dil Kurumu, ilk 3 tercihinden biri olarak Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden birine yerleşen toplam 505 lisans öğrencisine başarı sıralamasına göre 1000 ile 2000 lira arasında ve yine bu bölümler içinde kazandığı bölüme en yüksek puanla yerleşen 255 lisans öğrencisine 1000 lira olmak üzere burs verecek.

Ayrıca yabancı dil bölümlerine de burs verecek olan TDK, ilk tercihi olarak, Arap Dili ve Edebiyatı, Arnavut Dili ve Edebiyatı, Boşnak Dili ve Edebiyatı, Bulgar Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Ermeni Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Gürcü Dili ve Edebiyatı, Hindoloji, Hungaroloji, İbrani Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve Edebiyatı, Kürt Dili ve Edebiyatı, Leh Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Sinoloji, Süryani Dili ve Edebiyatı, Ukrayna Dili ve Edebiyatı, Urdu Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim-Tercümanlık, Bulgarca Mütercim-Tercümanlık, Çince Mütercim Tercümanlık, Farsça Mütercim-Tercümanlık, Fransızca Mütercim-Tercümanlık, İngilizce Fransızca Mütercim-Tercümanlık, Rusça Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden birine yerleşen toplam 186 lisans öğrencisine başarı sıralamasına göre 1000 ile 2000 lira arasında burs sağlayacak.

Buna ek olarak çift ana dal/yan dal bursu kapsamında ilgili bölümlerde öğrenim gören toplam 50 lisans öğrencisi burstan yararlanacak.

- TTK lisans bursları

Türk Tarih Kurumu ise ilk 3 tercihinden biri olarak Tarih, Tarih Eğitimi, Tarih Öğretmenliği bölümlerinden birine yerleşen toplam 400 lisans öğrencisine başarı sıralamasına göre 1000 ile 2000 lira arasında ve yine bu bölümler içerisinde kazandığı bölüme en yüksek puanla yerleşen 50 lisans öğrencisine 1000 lira olmak üzere burs verecek.

Ayrıca ilk 3 tercihinden biri olarak Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Antropoloji bölümlerinden birine yerleşen 36, Coğrafya bölümüne yerleşen 12, Felsefe bölümüne yerleşen 12, Sosyoloji bölümüne yerleşen 12, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerine yerleşen 36 lisans öğrencisine de başarı sıralamasına göre 1000 ile 2000 lira arasında burs desteğinde bulunacak.

İlgili bölümlerde öğrenim gören 92 lisans öğrencisi de çift ana dal/yan dal bursundan yararlanabilecek.

Türk dili ve tarihi ile ilgili kurumlarca belirlenen bölümlerde (Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkçe Öğretmenliği; Tarih, Tarih Eğitimi, Tarih Öğretmenliği, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Antropoloji, Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler) okuyan ara sınıf öğrencileri yabancı dil bölümlerinde yan dal veya çift ana dal öğrenimi görmeleri halinde, yabancı dil bölümlerinde okuyan öğrenciler ise Türk dili ve tarihi ile ilgili anılan bölümlerde yan dal veya çift ana dal öğrenimi görmeleri halinde verilecek burslardan kontenjanlar dahilinde faydalanabilecek.

- Yüksek lisans ve doktora bursları

TTK, TDK, ATAM ve AKM tarafından ilan edilen burs alanlarında lisansüstü tez hazırlayacak yüksek lisans öğrencilerine aylık 2 bin 500 lira, doktora öğrencilerine de 3 bin lira burs verilecek.

Buna göre Atatürk Araştırma Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında 2 yüksek lisans ve bir doktora öğrencisine, Türk Dil Kurumu Türkiye Türkçesi, Tarihi Türk Yazı Dilleri, Çağdaş Türk Yazı Dilleri, Türkiye Türkçesi Ağızları, Türkçe Öğretimi alanlarında toplamda 50 yüksek lisans ve 50 doktora öğrencisine, Türk Tarih Kurumu Eski Çağ Tarihi, Orta Çağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Yeni Çağ Tarihi, Yakın Çağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Eğitimi ve Öğretimi, Bilim ve Düşünce Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Dinler Tarihi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Tarihi alanlarında toplam 40 yüksek lisans ve 60 doktora öğrencisine, Atatürk Kültür Merkezi İslam, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Felsefesi, Türk-İslam Bilim Tarihi ve Anadolu Dışındaki Türk Müziği Mirası alanlarında 2 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisine burs sağlayacak.

Bu kapsamda 94 yüksek lisans ve 113 doktora olmak üzere toplam 207 lisansüstü öğrencisi burstan yararlanabilecek.