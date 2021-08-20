Stoltenberg'den Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Afganistan teşekkürü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için teşekkür ediyorum."
|20 Ağustos 2021 18:03
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Afgan bebeğe Türk askeri şefkati
20 Ağustos 2021 17:07
|İngiltere koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisini onayladı
20 Ağustos 2021 16:52
|Bir ülke 'en tembel vatandaşını' arıyor
20 Ağustos 2021 16:11
|Skandal tişörtler satıştan kalktı
20 Ağustos 2021 14:27
|Afgan göçüyle ilgili İran, yeni mültecilere ülkeye giriş izni vermedi
20 Ağustos 2021 11:25
|Japon kripto para borsası Liquid hacklendi: 100 milyon dolar çalındı
20 Ağustos 2021 10:09
|Kabil'de mahsur kalan 5 sağlık çalışanı, Türk güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı
20 Ağustos 2021 09:58
|Afganistan'da uçaktan düşen insanların silüetlerinin resmedildiği tişört
20 Ağustos 2021 07:37
|Kovid-19 salgını televizyon izleme alışkanlıklarını değiştirdi
19 Ağustos 2021 23:53
|Angela Merkel, BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti
19 Ağustos 2021 22:49