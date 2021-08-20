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Stoltenberg'den Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Afganistan teşekkürü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için teşekkür ediyorum."
20 Ağustos 2021 18:03
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Stoltenberg'den Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Afganistan teşekkürü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı
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