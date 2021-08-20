Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
|20 Ağustos 2021 18:30
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BIST 100 endeksi, en düşük 1.432,40, en yüksek 1.467,16 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,21 azalarak 1.444,63 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,04 kazanımla 486,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,03 artışla 3.224,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 788,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yatay seyretti.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,47 değer kaybederek 8,5000 liraya, avro da yüzde 1,35 azalarak 9,9240 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,01 değer kaybederken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,20 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,19 ile "Kıymetli Madenler Fonlar" oldu.
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