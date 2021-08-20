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Selden etkilenen köye 2 günde prefabrik cami yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki bir köye 2 günde cami inşa etti.
20 Ağustos 2021 18:38
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Selden etkilenen köye 2 günde prefabrik cami yapıldı

Şiddetli yağışın ardından İnebolu ilçesi Çaykıyı köyünde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi, büyük çapta hasara yol açtı.

Köyde 1793 yılında yaptırılan Çaykıyı Köyü Mahalle Camisi, sel sularının içine dolması, balçık ve çamurla kaplanması dolayısıyla kullanılamaz hale geldi.

Bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, köye kısa sürede cami yapımına karar verdi.

Çarşamba günü betonu atılan ve prefabrik olarak inşa edilen camide bugün cuma namazı kılındı.

Çaykıyı Köyü Mahalle Camisi imamı Mustafa Oral, geçen hafta sel felaketi yaşadıklarını anlattı.

Çocuklara yaz Kur'an kursu kapsamında ders verirken yoğun yağış başladığını belirten Oral, "Biz çocukları evlerine bıraktık. Ben de bakkala ekmek almaya gittim. İhtiyacımı alıp dönerken köye geçemedim. Arabamı bırakıp köye yaya geçtim." dedi.

Camilerinin tarihi bir yapı olduğunu aktaran Oral, camların patlaması ve içeri suyun girmesiyle cami zemininin yaklaşık 2 metre yükseklikte çamurla kaplandığını kaydetti.

Caminin kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Oral, şunları söyledi:

"Tehlike arz ettiği için zaten devletimiz tarafından kullanıma kapatıldı. Allah razı olsun, devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bugün cuma. Çarşamba günü devlet yetkililerimiz geldi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından. 'Hocam, yeni bir cami inşa edeceğiz, size de cumayı kıldıracağız' dediler. Ben Allah'a şükür hiçbir tereddüt yaşamadım. Devletimin ne kadar büyük, ne kadar güçlü olduğuna güvencim tamdı. Çarşamba günü betonu atıldı. Perşembe günü kurulumu yapıldı. Biz bugün cumayı bu camide idrak ettik. Rabbime şükürler olsun."
Anadolu Ajansı
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