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Kasiyerin gasp oyunu: Silahlı hırsızlar arkadaşı çıktı
İstanbul Kağıthane'de pastaneye gelen silahlı iki kişi, kasiyeri etkisiz hale getirerek kasadaki 13 bin TL'yi alıp kaçtı. Güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen polis, kasiyer Hamza D.'nin hareketlerinden şüphelendi.
|20 Ağustos 2021 19:01
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