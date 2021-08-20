https://www.turtep.edu.tr/
Şok Market
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vaka sayıları iki gündür 20 binin altında

Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti.
20 Ağustos 2021 19:23
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 561 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,52, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,05 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 636 bin 614'ü birinci doz, 34 milyon 791 bin 602'si ikinci doz, 7 milyon 529 bin 404'ü üçüncü doz olmak üzere 88 milyon 59 bin 440'e yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 863 bin 866 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Batı Karadeniz'de sel sonrası yeni tehlike
20 Ağustos 2021 15:21		 'Çocuksuz restoran' tartışması: İdari para cezası uygulanabilir
20 Ağustos 2021 15:13
'PCR testinde burnunuz, boğazınız acıyor ben olsam aşı olurdum'
20 Ağustos 2021 15:08		 Türkiye'nin en büyük bayrakları İstanbul Boğazı'nın iki yakasında dalgalanacak
20 Ağustos 2021 14:59
Sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 9 gündür aranıyor
20 Ağustos 2021 14:51		 Aşı olmayıp Kovid-19'a yakalananlar, aileleri için de risk oluşturuyor
20 Ağustos 2021 14:37
Bozkurt'ta sel uyarısının ardından gelen yağış korkuya yol açtı
20 Ağustos 2021 13:20		 'Afetzedeler için 'Sosyal Market'i uygulamaya koyduk'
20 Ağustos 2021 12:37
Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli yağış bekleniyor
20 Ağustos 2021 12:36		 Yüzme havuzlarının bakımlarının iyi yapılması sağlık açısından gerekli
20 Ağustos 2021 12:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:06 - Taksim'de 6 katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor20:01 - Moderna aşısında kalp kası iltihabı riski düşünülenden yüksek olabilir19:51 - Bu ülkede 'en tembel vatandaşa' ödül verilecek19:36 - Adli Yardım Başvuru Formu e-Devlet üzerinden erişime açıldı19:23 - Vaka sayıları iki gündür 20 binin altında19:22 - Mülki idare amirlerinin yer değişikliğine esas 6 ilçede düzenleme
19:21 - Yüz yüze eğitim kararı alındı, kiralık ev sıkıntısı başladı19:11 - Aranan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı yakalandı19:01 - Kasiyerin gasp oyunu: Silahlı hırsızlar arkadaşı çıktı18:50 - Ordu'da 1 FETÖ, 1 DEAŞ üyesi yakalandı18:38 - Selden etkilenen köye 2 günde prefabrik cami yapıldı18:33 - Selde hayatını kaybeden anaokulu öğretmeni toprağa verildi
18:30 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:22 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:20 - Çeyrek altın haftayı 788 TL'den tamamladı18:18 - İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun darbedilmesine soruşturma18:03 - NATO'dan Türkiye'ye Kabil teşekkürü
17:52 - Husumetli olan 2 aile arasında av tüfekli kavga: 2 ölü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede hükümetin yeni zam teklifini açıklıyoruz
624 mülki idare amirini kapsayan kaymakam kararnamesi yayımlandı
Yeni kapanma olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama
Memur ve memur emeklisinin gözü hükümetin yeni teklifinde
Bu bölümleri seçenlere 8 bin lira burs
MEB: Öğretmenevinde idareciler ve memurlar ücretsiz yemek yemesin
Hatice Öğretmen Kovid-19'a yenildi
Skandal tişörtler satıştan kalktı
Buraya park yasak diyen esnaf 'İşgalcilikten' yargılanacak
'Ses sanatçısı' ile nikahsız yaşayan 'polisi' Danıştay affetmedi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
para kazanmak 3
ah yandım ben allahım 1
Herkesten aynı anlayışı beklememek gerek 2
17 ağustos marmara depremi 1
yetişmek 2
avustralyada araba fiyatları 2
iğne 3
kişisel gelişim 1
kolları altın bilezik dolu kadın 1
yaşarken ölmek 2
SON İLANLAR
Niğde Keçikalesi Belediyesi geçici işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği engelli işçi alacak
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam