İçişlerinden 'PCR Testi Zorunluluğu' genelgesi
|20 Ağustos 2021 21:04
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Genelgede, koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgınla mücadelede en güçlü unsurun gönüllülük esasına göre yürütülen aşılama faaliyeti olduğu belirtildi.
Genelgede ülkemizde aşılama çalışmalarında büyük mesafe alındığı, birinci doz
aşılamada % 73, ikinci doz aşılamada ise % 55,5 düzeyine ulaşıldığına, aşılama
süreçlerini tamamlamış kişilerde salgın kaynaklı vaka, hasta ve vefat sayılarının
oldukça düşük seviyelerde olduğuna vurgu yapıldı.
Genelgede ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 19 Ağustos 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde salgının ülkemizdeki seyri, aşılama faaliyetlerinde kat edilen mesafe, yerli aşı geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve aşılama faaliyetlerine ilişkin toplumun bazı kesimlerinde gözlenen tereddüt konuları Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak ele alındığı ve aşağıdaki tedbirlerin hayata geçirilmesine karar verildiği ifade edildi.
Alınan tedbirler ise şu şekilde sıralandı:
Aşılama çalışmaları gönüllük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte
aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye
yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine vali ve kaymakamların koordinasyonunda
ağırlık verilecek. Bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin,
sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların ve kanaat önderlerinin katılımı ve
desteğiyle geniş tabanlı çalışmalar yürütülecek.
6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema
ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında
negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler
tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş
hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye
göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.
Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe
katılmasına müsaade edilmeyecek.
Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren
veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler
için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi
gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden
kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak
bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR
testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya
negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.
Valilikler/kaymakamlıklarca illerinde/ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulunduğu
diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya
aşısız kişiler için İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES kodu üzerinden
PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilecek.
Salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusunda imtina edilen sarılma
ve tokalaşma benzeri davranışların özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaştığı
görülüyor. Kültürümüzün bir parçası olmakla birlikte salgınla mücadele sürecinde
salgının yayılımını artıran tokalaşma/sarılma gibi faaliyetlerden bir müddet
daha uzak durulmasının öneminin vatandaşlara hatırlatılmasına yönelik çalışmalar,
vali ve kaymakamların koordinasyonunda sürdürülecek.
Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.
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