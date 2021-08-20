Trabzon Havalimanı, pistindeki çatlama nedeniyle uçuş trafiğine kapatıldı
Trabzon Havalimanı, pistteki çatlama nedeniyle uçuş trafiğine kapatıldı.
|20 Ağustos 2021 21:26
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Edinilen bilgiye göre, Trabzon Havalimanı'nın yeni yapılan pistinde akşam saatlerinde çatlak olduğu tespit edildi. Çatlama nedeniyle havalimanı uçuş trafiğine kapatılarak onarım çalışması başlatıldı.
Trabzon Havalimanı geçtiğimiz yıl uçuşlara kapatılarak pist bakımına alınmıştı. Onarım çalışmaları kapsamında pistte eskiyen asfaltın söküm işlemleri yapılarak, yeni asfalt katlarının dökümü gerçekleşmişti.
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