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Bakan Koca açıkladı: Düşük riskli il sayısı 36'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 'KASTAMONU ve KIRŞEHİR düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75'in üzerinde. Haritada iki şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 36'ya yükseldi.' dedi.
20 Ağustos 2021 21:29
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Bakan Koca açıkladı: Düşük riskli il sayısı 36'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: KASTAMONU ve KIRŞEHİR düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75'in üzerinde. Haritada iki şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 36'ya yükseldi.
Memurlar.Net
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