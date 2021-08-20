Bakan Koca açıkladı: Düşük riskli il sayısı 36'ya yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 'KASTAMONU ve KIRŞEHİR düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75'in üzerinde. Haritada iki şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 36'ya yükseldi.' dedi.
|20 Ağustos 2021 21:29
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: KASTAMONU ve KIRŞEHİR düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75'in üzerinde. Haritada iki şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 36'ya yükseldi.
KASTAMONU ve KIRŞEHİR düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75'in üzerinde. Haritada iki şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 36'ya yükseldi.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 20, 2021
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Vaka sayıları iki gündür 20 binin altında
20 Ağustos 2021 19:23
|Batı Karadeniz'de sel sonrası yeni tehlike
20 Ağustos 2021 15:21
|'Çocuksuz restoran' tartışması: İdari para cezası uygulanabilir
20 Ağustos 2021 15:13
|'PCR testinde burnunuz, boğazınız acıyor ben olsam aşı olurdum'
20 Ağustos 2021 15:08
|Türkiye'nin en büyük bayrakları İstanbul Boğazı'nın iki yakasında dalgalanacak
20 Ağustos 2021 14:59
|Sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 9 gündür aranıyor
20 Ağustos 2021 14:51
|Aşı olmayıp Kovid-19'a yakalananlar, aileleri için de risk oluşturuyor
20 Ağustos 2021 14:37
|Bozkurt'ta sel uyarısının ardından gelen yağış korkuya yol açtı
20 Ağustos 2021 13:20
|'Afetzedeler için 'Sosyal Market'i uygulamaya koyduk'
20 Ağustos 2021 12:37
|Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli yağış bekleniyor
20 Ağustos 2021 12:36