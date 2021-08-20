Kabil'deki 100'ü aşkın Türk vatandaşı TSK'nın 'Herkül'ü ile tahliye edildi
|20 Ağustos 2021 21:38
|+Aa- Yazdır
Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor. Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 100'ü aşkın Türk vatandaşı, tahliye için gelen TSK'nın C-130 Herkül tipi nakliye uçağına alındı. Yolcular arasında mahsur kaldıkları kent merkezinden Türk güvenlik güçlerince kurtarılan 5 sağlık çalışanı da yer aldı.
Tahliye uçağına binen Türk vatandaşları, AA muhabirine yaşadıkları heyecanı anlattı. Türkiye'ye döneceği için mutlu olduğunu belirten Kadri Güven, "Mutluyuz. Türkiye Cumhuriyeti buradaki insanlar için elinden geleni yaptı. Umarım onlar için de en kısa sürede her şey yoluna girer." dedi.
Diğer yolcular da böylesine zor bir günde Türkiye'ye dönmeleri için kendilerine destek olan yetkililere teşekkür etti.
Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı, akşam saatlerinde Kabil'den ayrıldı. Tahliye kapsamında nakliye uçağıyla Pakistan'a götürülecek Türk vatandaşlarının, buradan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erdoğan'dan KADEM eğitim kampına sürpriz ziyaret
20 Ağustos 2021 23:16
|Bakan Soylu aradı, Bakan Koca hastane sözü verdi
20 Ağustos 2021 22:45
|Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
20 Ağustos 2021 20:48
|Abdülkadir Selvi'nden hükümete 2023 için ekonomi uyarısı!
20 Ağustos 2021 15:59
|Erdoğan: Gerekirse Taliban'la görüşürüz
20 Ağustos 2021 13:54
|Yeni kapanma olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama
20 Ağustos 2021 12:02
|Bakan Soylu, Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti
20 Ağustos 2021 08:03
|Taliban Sözcüsü: Türkiye'ye ihtiyacımız var
20 Ağustos 2021 07:05
|Sahte hesaplara hesap sorulacak
20 Ağustos 2021 06:40
|20 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
20 Ağustos 2021 00:01