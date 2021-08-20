Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen koronavirüse yakalandı
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in bugün yaptırdığı Covid-19 PCR testi pozitif çıktı. Başkan Başdeğirmen'in tedavisine başlandı.
|20 Ağustos 2021 21:41
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