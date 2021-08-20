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Adalet Bakanlığı beklenen 3 sınav sonucunu açıkladı

Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı sınavı ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçlarını açıkladı.
20 Ağustos 2021 21:56
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Adalet Bakanlığı beklenen 3 sınav sonucunu açıkladı

Adalet Bakanlığından 20 Ağustos tarihi itibariyle yapılan açıklamalar şu şekildedir:

2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınav Sonucu Duyurusu

30 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavına 36.488 aday katılmıştır. 31 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen Uzlaştırmacı Ek Sınavına katılan aday sayısı 22'dir.

Yapılan sınavlar neticesinde, en yüksek alınan puan 96'dır. Sınav ilanında belirtilen 5000 (beşbin) uzlaştırmacı ihtiyacı sayısı göz önüne alındığında, 76 ve üstü puan alan adaylar, başarılı olmuştur. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca; başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılmıştır. Buna göre başarılı olan aday sayısı 5.350 kişidir.

Başarılı olan adaylar için; uzlaştırmacı siciline kayıt başvuru tarih, usül ve esasları, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının resmi internet sitesinde (https://alternatifcozumler.adalet.gov.tr) ayrıca ilan edilecektir.

Uzlaştırmacı sınav sonuçları için tıklayınız.

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Taşra Teşkilatına Ait Yazı İşleri Müdürü, İdari İşler Müdürü, Zabıt Katibi, Mübaşir ve Şoför Kadroları İçin Yapılan Görevde Yükselme Sınavı Sonuçları açıklandı.
Sonuçları görmek için tıklayın.

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Taşra Teşkilatına Ait Tekniker ve Teknisyen Kadroları İçin Yapılan Unvan Değişikliği Sınavı Sonuçları açıklandı.
Sonuçları görmek için tıklayın.

Memurlar.Net
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