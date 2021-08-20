3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu yangınla bitti
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evde yangın çıkardı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.
|20 Ağustos 2021 22:05
|+Aa- Yazdır
Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde bulunan 3 yaşındaki çocuk, çakmakla oynarken eşyaları tutuşturdu. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Panik halinde aile evi boşaltırken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonucu evde hasar meydana gelirken polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Valilikten gurbetçilere çağrı: Sınıra pazar, pazartesi, salı günleri gelin
20 Ağustos 2021 22:54
|Selde hayatını kaybeden Duygu öğretmene veda! İsmi görev yaptığı okula verilecek
20 Ağustos 2021 22:36
|4 kişiyi selden kurtaran genç, ailesiyle sel sularına kapıldı
20 Ağustos 2021 22:21
|Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen koronavirüse yakalandı
20 Ağustos 2021 21:41
|Trabzon Havalimanı, pistindeki çatlama nedeniyle uçuş trafiğine kapatıldı
20 Ağustos 2021 21:26
|Taksim'de 6 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
20 Ağustos 2021 21:19
|Rize'de sağanak yağış nedeniyle karayolu trafiğe kapandı
20 Ağustos 2021 20:26
|İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerindeki yangınlar kontrol altında
20 Ağustos 2021 20:15
|Selden etkilenen köye 2 günde prefabrik cami yapıldı
20 Ağustos 2021 18:38
|'Vakalar 6 ay öncesi ile aynı hastaneye yatışlar 4 kat daha az'
20 Ağustos 2021 16:42