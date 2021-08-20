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TES, alan değişikliği için MEB'e başvurdu

Türk Eğitim sen, öğretmenlerin alan değişikliğinin yapılabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına başvurdu
20 Ağustos 2021 22:16
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TES, alan değişikliği için MEB'e başvurdu

Türk Eğitim Sen, kendisine yapılan çok sayıda başvuruyu gerekçeye göstererek Milli Eğitim Bakanlığına başvurdu. Sendikadan MEB'e gönderilen yazıda, MEB'in düzenli olarak her yıl alan değişikliği yapması da istendi.

İşte Türk Eğitim Sen'in yazısı

Memurlar.Net
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