TES, alan değişikliği için MEB'e başvurdu
Türk Eğitim sen, öğretmenlerin alan değişikliğinin yapılabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına başvurdu
|20 Ağustos 2021 22:16
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