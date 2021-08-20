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Bakan Soylu aradı, Bakan Koca hastane sözü verdi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketi sebebiyle bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şenpazar ilçesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Cem Çınar'ın hastane talebi üzerine Bakan Soylu'nun telefonla aradığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastane sözü verdi.
20 Ağustos 2021 22:45
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Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sebebiyle bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şenpazar ilçesini ziyaret etti. Vatandaşları selamlayan Soylu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar'ın ilçe hastanesine yönelik talebi üzerine Bakan Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı aradı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve vatandaşların da dahil olduğu telefon görüşmesinde, Bakan Koca hastane yapılması sözü verdi. Vatandaşlar Bakan Koca'yı alkışladı.
İhlas Haber Ajansı
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