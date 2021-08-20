Kayıt parası isteyen okullara bu resmi yazı gösterilmeli
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılına ilişkin iş ve işlemlerine dair resmi yazıyı illere gönderdi.
|20 Ağustos 2021 22:51
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılına ilişkin iş ve işlemlerine dair resmi yazıyı illere gönderdi.
Resmi yazıda, okulların 6 Eylül'de açılacağı belirtilerek kurul ve zümre toplantı tarihlerinde değişikliğe gidildi. Ayrıca okul yönetimleri kayıt parası alınmaması, yardımcı materyal reklamı yapılmaması ve seviye/ özel grup sınıfları açılmaması konusunda uyarıldı
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