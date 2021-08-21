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21 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları

21 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
21 Ağustos 2021 00:01
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21 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 46. Geleneksel Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Gençler Türkiye Şampiyonası'na katılacak, Elbistan Belediyesini ziyaret edecek.

(Kahramanmaraş/10.00/11.45)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde incelemelerde bulunacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kent Meydanı ve Saat Kulesi'nin açılışına, Nilgün-Sırrı Bektaş Kültür Merkezi ve Müzesi Temel Atma Töreni'ne, Tarihi Yel Değirmeni, Fikret Otyam Fotoğraf Sergisi, Mihman Evi açılışlarına ve 58. Ulusal, 32. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri'ne katılacak.

(Nevşehir/16.00-19.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İskenderun Liman Sahası ve Gümrük Müdürlüğünü, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Cilvegözü ve Zeytin Dalı gümrük kapılarını ziyaret edecek.

(Hatay/11.00-17.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele geçirmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
Anadolu Ajansı
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