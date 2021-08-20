https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatıldı, yoğunluk oluştu

Trabzon Havalimanı'nın pistinde meydana gelen çatlak nedeniyle uçak seferleri iptal edilirken, havalimanında yoğunluk oluştu.
20 Ağustos 2021 23:10
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Trabzon Havalimanı'nın pistinde meydana gelen çatlak nedeniyle uçak seferleri iptal edilirken, havalimanında yoğunluk oluştu.

Türkiye'nin en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı'nın yeni yapılan pistinde akşam saatlerinde çatlak olduğu tespit edildi. Çatlama nedeniyle havalimanı uçuş trafiğine kapatılarak onarım çalışması başlatıldı. Önlem amaçlı iptal edilen uçuşlar nedeniyle vatandaşlar havalimanında yoğunluk oluştururken, Trabzon Havalimanı'na inemeyen 3 uçak Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildi. Bazı yolcular otobüslerle Ordu-Giresun Havalimanı'na taşındı.

Havalimanında uçuşların açılmasını bekleyen yolculardan Nisanur Ertaş, "20.35'te uçuşumuz vardı. Kimse yardımcı olmuyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İlk önce pistin ışıklarından dolayı uçuşların iptal olduğunu söylediler. Sonra hava durumu dediler. Herkes mağdur oldu" dedi. Arkadaşı ile birlikte İstanbul'a gitmek isteyen ancak uçuşların iptal edilmesi nedeniyle mağdur olan hemşire Ecem Yılmaz ise, "Bir yıldır Covid-19 ile uğraşıyorduk. Zorla izin aldım. Ara bulduğumuz için tatile gidelim, dedik. İstanbul'a gidecektik. Uçuşumuz iptal oldu. Çok mağduruz kimse yardımcı olmuyor. Kimi ışık arızası kimi çatlak, diyor. Çözüm bulmaları gerekiyor" şeklinde konuştu. Murat Özkan da, biletinin yarına ertelendiğini dile getirerek, "Pistle ilgili bir sıkıntı varmış ama kimse bilgi vermedi. Ankara aktarmalı Gaziantep'e gidecektim ama bileti yarına ertelediler. Mağdur olduk" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Trabzon Havalimanı pist bakımı nedeniyle 23 Nisan 2020 tarihinde uçuşlara kapatılmıştı. Pistin eski asfalt söküm işlemlerinin ardından yeni asfalt katlarının döküm işlemi gerçekleşmişti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca açıkladı: Düşük riskli il sayısı 36'ya yükseldi
20 Ağustos 2021 21:29		 Vaka sayıları üç gündür 20 binin altında
20 Ağustos 2021 19:23
Batı Karadeniz'de sel sonrası yeni tehlike
20 Ağustos 2021 15:21		 'Çocuksuz restoran' tartışması: İdari para cezası uygulanabilir
20 Ağustos 2021 15:13
'PCR testinde burnunuz, boğazınız acıyor ben olsam aşı olurdum'
20 Ağustos 2021 15:08		 Türkiye'nin en büyük bayrakları İstanbul Boğazı'nın iki yakasında dalgalanacak
20 Ağustos 2021 14:59
Sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 9 gündür aranıyor
20 Ağustos 2021 14:51		 Aşı olmayıp Kovid-19'a yakalananlar, aileleri için de risk oluşturuyor
20 Ağustos 2021 14:37
Bozkurt'ta sel uyarısının ardından gelen yağış korkuya yol açtı
20 Ağustos 2021 13:20		 'Afetzedeler için 'Sosyal Market'i uygulamaya koyduk'
20 Ağustos 2021 12:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Öğretim elemanı mesleğinden çıkartılan kişi memur olabilir mi?00:03 - Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerine rektör ataması00:01 - 21 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:59 - Türkiye ile Irak arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı23:16 - Erdoğan'dan KADEM eğitim kampına sürpriz ziyaret23:10 - Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatıldı, yoğunluk oluştu
22:54 - Valilikten gurbetçilere çağrı: Sınıra pazar, pazartesi, salı günleri gelin22:51 - Kayıt parası isteyen okullara bu resmi yazı gösterilmeli22:45 - Bakan Soylu aradı, Bakan Koca hastane sözü verdi22:36 - Selde hayatını kaybeden Duygu öğretmene veda! İsmi görev yaptığı okula verilecek22:31 - RTÜK, 'AB'den 3,6 milyon avro fon alınacak' iddiasını yalanladı22:26 - Biden'dan Afganistan itirafı! Taliban'a gözdağı
22:21 - 4 kişiyi selden kurtaran genç, ailesiyle sel sularına kapıldı22:16 - TES, alan değişikliği için MEB'e başvurdu22:05 - 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu yangınla bitti21:56 - Adalet Bakanlığı beklenen 3 sınav sonucunu açıkladı21:51 - İBB'nin Gençlik Parkı'nı yıkım kararının yürütmesi durduruldu
21:41 - Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen koronavirüse yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerine rektör ataması
Öğretim elemanı mesleğinden çıkartılan kişi memur olabilir mi?
21 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Emelkoca 1
Miras kavgası 1
musibet 1
ambulans siren sesi 2
şom ağızlı 1
Bir insanın iyi olduğunu nasıl anlarsınız 1
teknolojiye neden gıcığım 1
Toplu sözleşmenin patenti 2
5n1k 2
şu anda dinlenen türkü 2
SON İLANLAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Alım İlanı
Ordu Korbel 1 İşçi Alacak
Niğde Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 15 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Astiaş Sosyal Tesisler 5 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Mevsimlik 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam