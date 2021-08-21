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Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerine rektör ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesine Mehmet Naci İnci'yi, Marmara Üniversitesi rektörlüğün ise Mustafa Kurt'u atadı
21 Ağustos 2021 00:03
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Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerine rektör ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesine Mehmet Naci İnci'yi, Marmara Üniversitesi rektörlüğün ise Mustafa Kurt'u atadı Mehmet Naci İnci ve Mustafa Kurt, atandıkları üniversitede rektör vekili olarak görev yapıyordu.

PROF. DR. NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993-1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.

İnci, 1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi'nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne 2005 profesör olan ve 2014-2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Melih Bulu'nun görevden alınması sonrasında Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne vekaleten atanmıştı.

Memurlar.Net
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