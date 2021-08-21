https://www.turtep.edu.tr/
Şok Market
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
21 Ağustos 2021 06:30
+Aa- Yazdır
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile Samsun'un doğusu ve Hakkari'nin kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 100 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

v
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatıldı, yoğunluk oluştu
20 Ağustos 2021 23:10		 Bakan Koca açıkladı: Düşük riskli il sayısı 36'ya yükseldi
20 Ağustos 2021 21:29
Vaka sayıları üç gündür 20 binin altında
20 Ağustos 2021 19:23		 Batı Karadeniz'de sel sonrası yeni tehlike
20 Ağustos 2021 15:21
'Çocuksuz restoran' tartışması: İdari para cezası uygulanabilir
20 Ağustos 2021 15:13		 'PCR testinde burnunuz, boğazınız acıyor ben olsam aşı olurdum'
20 Ağustos 2021 15:08
Türkiye'nin en büyük bayrakları İstanbul Boğazı'nın iki yakasında dalgalanacak
20 Ağustos 2021 14:59		 Sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 9 gündür aranıyor
20 Ağustos 2021 14:51
Aşı olmayıp Kovid-19'a yakalananlar, aileleri için de risk oluşturuyor
20 Ağustos 2021 14:37		 Bozkurt'ta sel uyarısının ardından gelen yağış korkuya yol açtı
20 Ağustos 2021 13:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:50 - Emekliler 'intibak yasası' için adım atılmasını bekliyor06:40 - Sel bölgelerinde riskli yapılar taşınacak06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - Kandil'in cezaevi ekibi paket: Tahliye olan dağa gidecekmiş02:28 - Terör örgütü üyesi operasyonla yakalandı00:05 - Öğretim elemanı mesleğinden çıkartılan kişi memur olabilir mi?
00:03 - Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerine rektör ataması00:01 - 21 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:59 - Türkiye ile Irak arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı23:16 - Erdoğan'dan KADEM eğitim kampına sürpriz ziyaret23:10 - Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatıldı, yoğunluk oluştu22:54 - Valilikten gurbetçilere çağrı: Sınıra pazar, pazartesi, salı günleri gelin
22:51 - Kayıt parası isteyen okullara bu resmi yazı gösterilmeli22:45 - Bakan Soylu aradı, Bakan Koca hastane sözü verdi22:36 - Selde hayatını kaybeden Duygu öğretmene veda! İsmi görev yaptığı okula verilecek22:31 - RTÜK, 'AB'den 3,6 milyon avro fon alınacak' iddiasını yalanladı22:26 - Biden'dan Afganistan itirafı! Taliban'a gözdağı
22:21 - 4 kişiyi selden kurtaran genç, ailesiyle sel sularına kapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerine rektör ataması
Öğretim elemanı mesleğinden çıkartılan kişi memur olabilir mi?
21 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
Terör örgütü üyesi operasyonla yakalandı
Kandil'in cezaevi ekibi paket: Tahliye olan dağa gidecekmiş
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Sel bölgelerinde riskli yapılar taşınacak
Emekliler 'intibak yasası' için adım atılmasını bekliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yetişmek 2
yangın mağduru köylüler 1
öğretmenin sınıfta elektrik diye bağırması 3
insan avı 1
para kazanmak 3
çay vereyim içersin 1
ilk kez uçağa binen insan 1
yaşarken ölmek 2
chat 1
Haber kaynaklarını takipten uzaklaşmak 5
SON İLANLAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Alım İlanı
Ordu Korbel 1 İşçi Alacak
Niğde Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 15 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Astiaş Sosyal Tesisler 5 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Mevsimlik 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam