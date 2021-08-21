Kandil'in cezaevi ekibi paket: Tahliye olan dağa gidecekmiş
|21 Ağustos 2021 06:15
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Yurt içindeki kararlı operasyonlarla ağır darbe yiyen ve örgüte eleman temininde ciddi sorunlar yaşayan terör örgütü PKK, kopuşları engellemek için cezaevlerindeki tutuklu teröristleri radarına aldı. PKK, cezaevinde bulunan mensuplarının örgüte bağlı kalmalarını sağlamak ve örgüt aleyhine ifade verenleri deşifre etmek için harekete geçti. Örgütten yoğun biçimde yaşanan kopuşlar sonrası dağ kadrosuna gönderecek terörist bulamayan örgüt, cezaevlerinden tahliye olan teröristleri dağa göndermek için bu teröristlere ve ailelerine para yardımında bulunmaya başladı.
PARA GÖTÜRENLER TESPİT EDİLDİ
PKK'nın şehir yapılanması olan KCK altında faaliyet yürütecek eleman bulmakta da zorlanan örgütün, cezaevlerinde olan genç yaştaki üyelerine ideolojik eğitimler vererek meskun mahallerde kullanmak istediği belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK'nın Kandil'deki sözde üst yönetimine bağlı olarak örgütün devamlılığını sağlamak için cezaevindeki teröristlere para ve yazılı emirler götüren şüphelileri tespit etti. PKK'nın cezaevleri örgütlenmesi içerisinde olan ve KCK'nın sözde yürütme konseyi başkanlığı bünyesindeki İdeolojik Alan Merkezi'ne bağlı olarak hareket eden "İç Koordinasyon" biriminde faaliyet yürüten 38 şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı.
28'İ YAKALANDI, 10'U ARANIYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütün cezaevleri yapılanmalarında aktif olarak faaliyet yürüten, tutuklu ve hükümlü teröristlere sistemli ve koordineli şekilde para temin edenleri yakalamak için İstanbul merkezli Batman, Diyarbakır ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 28 terör örgütü üyesi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve kitap, ruhsatsız tabanca ve 7,65 çaplı 51 mermi, yivsiz av tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
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