Sel bölgelerinde riskli yapılar taşınacak



Yapılar, Devlet Su İşleri'nin hazırladığı risk raporu doğrultusunda belirlenecek.

Bartın, Sinop ve Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından risk taşıyan yapı ve yerlerle ilgili harekete geçildi. Çok sayıda evin yıkılıp ağır hasar gördüğü bölgede, geniş kapsamlı önlemler alınacak. Bölgede özellikle dere yatağında bulunan yapılar taşınacak. Devlet Su İşleri (DSİ), sel bölgesi ve Karadeniz genelinde riskli alanların tespitine yönelik bir çalışma yaparak 'risk raporu' hazırladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, DSİ'nin hazırladığı rapor doğrultusunda atılacak adımlara ilişkin kabine toplantısı sonrası bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu.



UYGUN ALANLARA TAŞINACAK

Bakan Kurum, DSİ'nin sel bölgesindeki çalışmaalarını tamamladığını belirterek, "DSİ çalışmasını yaptı, hep beraber istişare ettik. O çerçevede taşkın sınırları altında kalan varsa onları da uygun alanlara taşıyacağız" diye konuştu. Karadeniz'in geneline ilişkin de tespitlerin olduğunu kaydeden Kurum, DSİ'nin raporu doğrultusunda yıkılması gereken yerlerin yıkılacağını belirtti. Kurum, "Aslolan DSİ'nin raporu" dedi.

HESAPLANANIN ÜZERİNDE BİR AFET

Yaşanan sel felaketinin büyüklüğüne dikkat çeken Bakan Murat Kurum, "Bakıyorsun 500 yıllık debi hesaplanıyor ama belki onun da üstünde bir afet yaşanıyor. DSİ 1100 yıldan bahsediyor. Dolayısıyla hesaplama yöntemiyle alınabilecek bir tedbir değil. Zararı minimize edecek adımlar atmak lazım. Dere ıslahı, derelerin genişletilmesi, yüksekliği gibi" ifadelerini kullandı.