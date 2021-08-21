https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sel bölgelerinde riskli yapılar taşınacak

Batı Karadeniz'deki sel felaketi sonrası risk taşıyan yerlerle ilgili harekete geçildi. Çok sayıda evin yıkıldığı bölgede dere yatağındaki yapılar Devlet Su İşleri'nce hazırlanan risk raporu doğrultusunda taşınacak. Bakan Murat Kurum, "Taşkın sınırları altında kalan varsa onları da uygun alanlara taşıyacağız" dedi.
21 Ağustos 2021 06:40
+Aa- Yazdır
Sel bölgelerinde riskli yapılar taşınacak


Yapılar, Devlet Su İşleri'nin hazırladığı risk raporu doğrultusunda belirlenecek.

Bartın, Sinop ve Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından risk taşıyan yapı ve yerlerle ilgili harekete geçildi. Çok sayıda evin yıkılıp ağır hasar gördüğü bölgede, geniş kapsamlı önlemler alınacak. Bölgede özellikle dere yatağında bulunan yapılar taşınacak. Devlet Su İşleri (DSİ), sel bölgesi ve Karadeniz genelinde riskli alanların tespitine yönelik bir çalışma yaparak 'risk raporu' hazırladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, DSİ'nin hazırladığı rapor doğrultusunda atılacak adımlara ilişkin kabine toplantısı sonrası bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu.


UYGUN ALANLARA TAŞINACAK

Bakan Kurum, DSİ'nin sel bölgesindeki çalışmaalarını tamamladığını belirterek, "DSİ çalışmasını yaptı, hep beraber istişare ettik. O çerçevede taşkın sınırları altında kalan varsa onları da uygun alanlara taşıyacağız" diye konuştu. Karadeniz'in geneline ilişkin de tespitlerin olduğunu kaydeden Kurum, DSİ'nin raporu doğrultusunda yıkılması gereken yerlerin yıkılacağını belirtti. Kurum, "Aslolan DSİ'nin raporu" dedi.

HESAPLANANIN ÜZERİNDE BİR AFET

Yaşanan sel felaketinin büyüklüğüne dikkat çeken Bakan Murat Kurum, "Bakıyorsun 500 yıllık debi hesaplanıyor ama belki onun da üstünde bir afet yaşanıyor. DSİ 1100 yıldan bahsediyor. Dolayısıyla hesaplama yöntemiyle alınabilecek bir tedbir değil. Zararı minimize edecek adımlar atmak lazım. Dere ıslahı, derelerin genişletilmesi, yüksekliği gibi" ifadelerini kullandı.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
20 Ağustos 2021 18:30		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
20 Ağustos 2021 18:22
Çeyrek altın haftayı 788 TL'den tamamladı
20 Ağustos 2021 18:20		 AYK'dan lisans ve lisansüstü öğrencilerine 3 bin liraya kadar burs
20 Ağustos 2021 17:45
Benzinde pompa fiyatlarına yansımayacak indirim
20 Ağustos 2021 17:31		 Dolar haftayı düşüşle tamamladı
20 Ağustos 2021 17:25
Bir üniversite daha bütün programlarda yüz yüze eğitime başlıyor
20 Ağustos 2021 17:15		 KDV artırımında bulunanların özel esaslar karşısındaki durumu netleştirildi
20 Ağustos 2021 14:30
İstanbul'da en ucuz okul servisi 421 lira olacak
20 Ağustos 2021 11:27		 Bakan Elvan: Yüzde 8'in üzerinde büyüme bekliyoruz
20 Ağustos 2021 11:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:50 - Emekliler 'intibak yasası' için adım atılmasını bekliyor06:40 - Sel bölgelerinde riskli yapılar taşınacak06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - Kandil'in cezaevi ekibi paket: Tahliye olan dağa gidecekmiş02:28 - Terör örgütü üyesi operasyonla yakalandı00:05 - Öğretim elemanı mesleğinden çıkartılan kişi memur olabilir mi?
00:03 - Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerine rektör ataması00:01 - 21 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:59 - Türkiye ile Irak arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı23:16 - Erdoğan'dan KADEM eğitim kampına sürpriz ziyaret23:10 - Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatıldı, yoğunluk oluştu22:54 - Valilikten gurbetçilere çağrı: Sınıra pazar, pazartesi, salı günleri gelin
22:51 - Kayıt parası isteyen okullara bu resmi yazı gösterilmeli22:45 - Bakan Soylu aradı, Bakan Koca hastane sözü verdi22:36 - Selde hayatını kaybeden Duygu öğretmene veda! İsmi görev yaptığı okula verilecek22:31 - RTÜK, 'AB'den 3,6 milyon avro fon alınacak' iddiasını yalanladı22:26 - Biden'dan Afganistan itirafı! Taliban'a gözdağı
22:21 - 4 kişiyi selden kurtaran genç, ailesiyle sel sularına kapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerine rektör ataması
Öğretim elemanı mesleğinden çıkartılan kişi memur olabilir mi?
21 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
Terör örgütü üyesi operasyonla yakalandı
Kandil'in cezaevi ekibi paket: Tahliye olan dağa gidecekmiş
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Sel bölgelerinde riskli yapılar taşınacak
Emekliler 'intibak yasası' için adım atılmasını bekliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yetişmek 2
yangın mağduru köylüler 1
öğretmenin sınıfta elektrik diye bağırması 3
insan avı 1
para kazanmak 3
çay vereyim içersin 1
ilk kez uçağa binen insan 1
yaşarken ölmek 2
chat 1
Haber kaynaklarını takipten uzaklaşmak 5
SON İLANLAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Alım İlanı
Ordu Korbel 1 İşçi Alacak
Niğde Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 15 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Astiaş Sosyal Tesisler 5 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Mevsimlik 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam