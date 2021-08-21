Emekliler 'intibak yasası' için adım atılmasını bekliyor
|21 Ağustos 2021 07:15
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2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'lular (4B), aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların "kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığını" belirterek, intibak ile bu maaş farklılığının son bulmasını talep ediyor. Bu beklenti karşılanırsa 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşların maaşı yeniden hesaplanacak.
Çalışma süresi ve prim ödemelerine göre milyonlarca emeklinin maaşı da değişik oranlarda artırılacak. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün "2000 yılı öncesi emeklilerinin intibak kanunu 2012'de çıktı. 2013 yılının ocak ayında, kim ne hak ediyorsa bu paralar ödenmeye başladı. 2000 sonrası emekli olanların da hakkı var. O yüzden yeni bir intibak yasası mutlaka çıkmalı" dedi.
C. Fırat Aydoğmuş
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