Kırıkkale'de koronalı aile trenden indirildi
|21 Ağustos 2021 07:30
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YOLCULUK ESNASINDA TESPİT EDİLDİ
Koronavirüs temaslısı olan bir aile ise bu kez trende yakalandı. Doğu Ekspresi treni ile Ankara'dan, Sivas'a yolculuk yaptığı sırada Kovid-19 temaslısı oldukları tespit edildi. Kırıkkale garında indirilen aile, gece yarısı şoka uğradı.
Kaçak duruma düşmemek için de 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Yapılan ihbarla İl Salgın Denetim Merkezi'nden ekip sevk edildi.
4 BİN 50'ŞER LİRA PARA CEZASINA UĞRADILAR
Filyasyon ekiplerince yapılan HES kodu kontrolünde anne C.D. (40), baba M.D. (46) ve çocukları M.D'nin (18) izlenimlerinin devam ettiği anlaşıldı.
Karantina ihlali yapan aileye 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir yurtta da karantinaya alındılar.
"KIRIKKALE'DE İNDİRDİLER"
Filyasyon ekiplerine durumu anlatan M.D. (18), 2 gün önce Ankara'ya trenle geldiklerini belirterek, "Ben 18'inde tren bileti aldım. Sonra işlemlerim bitti benim. Telefonlarımız kapalı sadece annemin ki açık. Trende bizim biletlerimiz iptal oldu. Neden olduğunu sorduğumuzda HES koduyla ilgili bir problem var dediler. Ondan sonra temaslı olduğumuzu öğreniyoruz. Ankara'da bindik, Kırıkkale'de indirdiler. Sonra biz yanlış bir işlem yapmayalım diye kaçak olarak bir yere gitmeyelim diye tren garından biz 112'yi aradık" ifadesini kullandı.
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