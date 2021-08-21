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Bu yıl okul çantası 361 liraya doluyor

Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor. Milliyet Gazetesinde yer alan habere göre kırtasiye sektörü, bu yıl okula başlama maliyetini 361 lira olarak hesapladı. Bu rakam tüketicilerin ürün tercihlerine göre değişiklik gösteriyor
21 Ağustos 2021 08:15
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Bu yıl okul çantası 361 liraya doluyor

Öğretim yılına sayılı günler kaldı. Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlayacak. Kırtasiye sektörü, bu yıl okula başlama maliyetini 361 lira olarak hesapladı. Bu rakam ürünlerin markalarına ve tüketicilerin tercihlerine göre değişiklik gösteriyor.

Geçen yıl bu rakam 330 liradan başlıyordu. Bütçenin yanı sıra güvenilir ürün almanın da önemine değinen sektör temsilcileri, velileri merdivenaltı ve sahte ürünlere karşı uyarıyor.

Milliyet gazetesinden Aylin Rana Aydin'in haberine göre Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Genel Sekreteri İrem Özkal, yüz yüze eğitim müjdesiyle kırtasiye ürünlerine yönelme olduğunu açıkladı.

Okul alışverişinin öğrencilerin motivasyonlarını pozitif yönde etkilediğini belirten Özkal, "Kırtasiye ürünleri üzerinde bazı katma değeri yüksek ürünler dışında fiyat artış oranı yaklaşık yüzde 10 olarak değerlendiriliyor. Bu yıl okul çantası 361 liraya doluyor. Geçen yıl bu rakam 330 lira idi. Elbette rakamlar, tüketici alım gücü ve tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Standart okula başlangıç kırtasiye malzemeleri ile dolu bir çantanın 250 lira ve 400 lira arasında olacağını söyleyebiliriz" dedi.

SEKTÖRE CAN SUYU OLACAK

Okulların açılmasının sektöre can suyu olacağını kaydeden Özkal, "Salgın öncesi Türkiye'de yaklaşık 18 bin kırtasiyeci faaliyet gösteriyordu. Sektörde yaklaşık yüzde 15 küçülme var. Velilerimize, çocuklarımızın eğitimlerine yönelik ihtiyaç duydukları materyalleri kırtasiye perakendecilerinden yapmalarını öneriyoruz. Kırtasiyeciler yıllık satışlarının yaklaşık yüzde 40'ını okul açılma sezonu eylül ayında yapıyor. Aynı dönemde zincir marketlerin de kırtasiye ürünlerine yönelik satışları esnafımızı etkiliyor. 1500 metrekare altındaki zincir marketlerde kırtasiye ürün satışının yapılmaması konusundaki başvurularımızı da ilettik" diye konuştu.

Özkal, "Kurşun kalem, boya kalemi, sulu boya, pastel boya, defter, silgi, cetvel, gibi kırtasiye ürünlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmişti. Buna karşın mekanik kurşun kalem gibi bazı ürünlerde oran yüzde 18 olarak kalmıştı. Biz yüzde 18 olan kırtasiye ürünlerinin KDV oranının yüzde 8'e, KDV'si yüzde 8 olan kırtasiye malzemelerinin de KDV'sinin yüzde 1'e düşürülmesini talep ediyoruz" dedi.

FİYAT ARTIŞI

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Genel Sekreteri Zülfiye Sapankaya, ürün fiyatlarında enflasyon oranında bir artış yapacaklarını söyledi.

Kira konusunda talepleri olduğunu belirten Sapankaya, "Milli Eğitim Bakanlığı kantinler için öğrenci geliş gününe ve sayısına göre kira verilmesi konusunda bir düzenleme yapmıştı. Esnaf olarak bu uygulamanın bir süre daha devam etmesini talep ediyoruz" dedi.

Sapankaya, İstanbul'da 3 bin, Türkiye genelinde 40 bin kantin işletmesi bulunduğunu da sözlerine ekledi.

"ETİKETLER OKUNMALI"

Tüketicilerin gıda ambalajlarındaki gibi kırtasiye ürünlerinde de etiketleri okuması gerektiğinin altını çizen İrem Özkal, şöyle konuştu:

"Tüketicilerimiz üretim yeri belli, CE ibaresi olan EN71 standartlarına uygun ürün seçmeye özen göstermeli. Oyuncak şeklinde olan veya niteliği taşıyan ürünlerin hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dikkat etmeliler. Sprey boyalar ve yapıştırıcılarının su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda hassas davranmalılar. Eğer velilerimiz satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünüyorlar ve ürün kimliğinden şüphe ediyorlarsa tuketici.gov.tr adresli siteden veya ALO 175 tüketici hattından şikayette bulunabilir."
Milliyet
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