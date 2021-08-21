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Yurtdışında tedavi masrafı devletten

Tedavi yurtiçinde mümkün olmayan bazı hastalıklarda devlet vatandaşı yalnız bırakmıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu akciğer nakli, kemik iliği ve kök hücre nakli, gen tedavisinde masrafları karşılıyor. Yurtdışı tedavide Avusturya, Almanya, Amerika, İsviçre başı çekiyor. Yurtdışına gönderilenlerin öncelikle yurtiçinde tedavilerinin gerçekleşemediğini belgelemesi gerekiyor
21 Ağustos 2021 08:35
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Yurtdışında tedavi masrafı devletten

Yurtdışında yapılan tedavilerde herhangi bir katılım payı alınmıyor. Tedavi alınacak sağlık kuruluşunun hizmet bedelinin belirli bir oranını talep etmesi durumunda Kurum konsolosluklar aracılığıyla ödeme yapıyor. Hastanın refakatçisinin gidiş, dönüş yol giderleri de karşılanıyor. Tıbbi nedenlerle yurtdışında tedavinin uzaması halinde, tıbbi gerekçeler konsolosluklar acılığıyla kuruma gönderiliyor. Acilen yurt dışında kemik iliğinden kök hücre nakli olması gereken hastanın masraflarını da devlet ödüyor.

Yurtdışı tedavi imkanlarına ilişkin merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle:

1-Yurtdışına gitme süreci nasıl işliyor, kimler yararlanabiliyor?

Yurtdışında üç grup tedavi görebiliyor. Birincisi Sağlık Bakanlığı'nın görüşüne göre yurtiçinde tedavisi yapılamayanlar. İkincisi, işvereni tarafından iş için gönderilen işçiler, kamuda çalışanlar görevde bulundukları ülkede hastalananların tedavi giderleri, 6 aydan kısa süreli gönderildiyseler acil durum masrafları ödeniyor. Üçüncü grupta da yurtdışına 6 aydan uzun süreyle sürekli gönderilenler faydalanabilir. Sürekli görevlerde kişiler ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin durumuna acil olup olmadığına bakılmadan tedavi imkanı sunuluyor.

2-Yurtdışında yapılan tedavi için katılım payı alınıyor mu?

Sigortalı herhangi bir katılım payı ödemiyor. Yurtdışındaki hastanenin hizmet bedelinin bir kısmını önceden istemiş olması durumunda da konsolosluklar aracılığıyla ödeme yapılabiliyor. SGK ile sözleşmesi olmayan bir hastanede tedavi görülmesi durumunda sözleşmeli hastanede ödenecek tutar dikkat alınıyor.

3-Yurtdışında kendi imkanları ile tedavi olanın masrafları karşılanır mı?

Yurtdışı tedailerde yurtiçinde tedavinin yapılamadığının belgelenmesi zorunluluğu bulunuyor. Bunun için gerekli sağlık kurulu raporunun düzenlenmesi ve bunun Ankara Şehir Hastanesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmir Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden herhangi biri tarafından teyit edilmesi, Sağlık Bakanlığı'nca onaylanması gerekiyor.

4-Hastanın refakatçisinin giderleri karşılanıyor mu?

Hastayla beraber refakatçisine hem yol giderleri verilir hem de yurtdışında geçen süreleri kadar ayrıca harcırah ödenir. Yurtdışına sevk ile gönderilen hasta ile raporda öngörülmesi halinde bir kişiyle sınırlı olmak üzere refakatçisinin (18 yaşını doldurmamış kişiler için refakatçi öngörülme şartı aranmaz) yol gideri, ulaşım aracına ilişkin fatura, bilet tutarı kurumca karşılanır.

5-Ambulans uçakla nakilde masraflar karşılanıyor mu?

Yurtdışı tetkik, tedavi için düzenlenen sağlık kurulu raporunda hastanın yurtdışına gidişte tarifeli hava taşıtı dışındaki ambulans uçak, özel uçakla gönderilmesi durumunda fatura, belge karşılığı ödeme yapılır. Dönüşte benzeri bir durum söz konusu olursa taşıt bedeline ilişkin fatura tutarı üzerinden ödeme yapılır. Ölüm durumunda da nakil ve refakatçinin dönüş giderlerini devlet karşılar.

6- Yurtdışı sağlık hizmeti bedeli hastaya mı hastaneye mi ödeniyor?

Yurtdışında tedavi edilecek kişi, öncelikle var ise yurtdışında SGK ile sözleşme yapmış yabancı ülke hastanesine sevk edilir, bu durumda giderlerin tümü karşılanır. Yurtdışında sözleşmeli hastane olmaması durumunda sevk edilen hastanede giderin tamamı yine ödenir. Ancak yurtdışında sözleşmeli hastane olduğu halde kişinin bu hastaneye gitmemesi durumunda, sözleşmeli yere ödenebilecek tutarı geçmemek üzere ödeme yapılır, arada fark oluşması halinde fark kişi tarafından karşılanır.

7-Acil müdahale gereken durumlarda süreç nasıl işliyor?

Acil müdahaleyi gerektiren durumlarda sevke gerek olmadan yurtdışında tedavi yaptırılabilir.Acil müdahale ve sevke konu hastalığın komplikasyonuna bağlı olarak gelişen durumlar haricindeki tedavi giderleri ödenmez. Yurtiçinde yapılamayan tetkik, tahlillerin, numunenin gönderilmesi suretiyle yurtdışı sağlık hizmeti sunucularında yaptırılabilmesi de SUT ile mümkün bulunuyor.

8-Yurt dışında geçici görevli bulunduğu sırada hastamız beyin kanaması geçirmiştir. Acilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi gerekmektedir. Ambulans gideri ödenir mi?

Yurt dışında geçici veya sürekli görevle gönderilen kişiler için yol gideri ödenmiyor. Bu konudaki talebin ilgilinin çalıştığı kuruma yapılması gerekiyor.

9-Acilen yurt dışında kemik iliğinden kök hücre nakli olması gereken hastanın masrafları Kurumca karşılanır mı?

Tedavinin yurt içinde yapılamadığına dair usulüne uygun yurtdışı tedavi için gerekli sağlık kurulu raporu düzenlenmesi ve Sağlık Bakanlığı'nca onayının ardından yurt dışı tedavi giderleri karşılanıyor. Rapor ve Kurum onayı olmadan tedavi giderleri karşılanmıyor.

10-Yurt dışına turistik amaçlı kamu çalışanlarının hastalanmaları ikili sosyal güvenlik sözleşme hükümlerinden yararlanma imkanları var mı?

Turistik amaçlı yurtdışı seyahatlerde kişilerin hastalanmaları halinde kendileri tarafından karşılanan tedavi giderleri ödenmiyor. Bu durumda İkili sosyal güvenlik sözleşmelerinin genel sağlık sigortası hükümlerinden kamu çalışanları yararlanamıyor. Ancak ikili sosyal güvenlik sözleşmelerden sadece Almanya için 26 Kasım 2012'den sonra ilgililerin başvuruları halinde söz konusu genelge hükümlerine uymak koşulu ile sağlık giderleri ödeniyor.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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