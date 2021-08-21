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Maliyenin kara listesinden çıkma fırsatı

Yapılandırma kapsamında KDV artırımına giden mükellefler, beyanname vermediği, adresinde bulunmadığı, defter ve belge ibraz etmediği, yanıltıcı, sahte belge kullandığı için yer aldıkları "özel esaslar listesinden" çıkacak. Haklarında KDV yönünden ihtiyacı haciz uygulanan mükellefler de yararlanabilecek. Buna göre son 5 takvim yılında faaliyette bulunulan dönemlerin tamamına ilişkin olarak KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren bu listeden çıkarılacak
21 Ağustos 2021 09:10
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Maliyenin kara listesinden çıkma fırsatı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan KDV Genel Uygulama Tebliği yürürlüğe girdi. Yapılandırma Yasası kapsamında KDV artırımında bulunanların özel esaslar listesindeki durumu yeniden düzenlendi. Özel esaslar listesi; Maliye'nin vergi güvenliği, indirim ve iade edilecek KDV tutarlarının gerçek olup olmadığı, hayali işlemleri tespitinde takip yöntemi amacıyla düzenlenen bir liste.

Buna göre, Aralık 2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin haklarında bu tebliğ kapsamında, sahte, yanıltıcı belge kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunamama, defter ve belge ibraz etmeme olumsuz tespitleri bulunanlar yararlanabilecek. Bu listede yer alıp 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak, KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacak.

TAKSİTLE ÖDEME İMKANI DA VAR

Taksit uygulamasından yararlananların hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın yüzde 10'u kadar banka teminat mektubu, devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeden genel esaslara dönüşleri sağlanacak.

Bu şekilde teminat gösteren mükelleflerin söz konusu kanunun verdiği haktan daha fazla taksiti aksatmaları halinde, ödenmemiş taksitler muaccel hale gelecek ve kalan borcun tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilecek.

2016, 2017'DE ARTIRIMDA BULUNANLAR

Daha önceki yapılandırma kapsamında 2016 ve 2017 yılları için artırımdan yararlanmış olanların genel esaslara dönüşünde, yararlanma koşullarının ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu yıllar için yeniden artırımda bulunulması şartı aranmayacak. 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için belirlenen olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara alınmayacak.

Bu listede olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamında değerlendirilmeyecek.

BU LİSTENİN YASAL BİR DAYANAĞI VAR MI?

KDV Kanunu kapsamında, Maliye'ye; mükellefiyet süresi, çalışan sayısı, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, vergisel ödevlerin zamanında yerine getirilip getirilmediği, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı gibi kriterleri esas alarak mükelleflerin vergisel uyum seviyeleri ve bu uyum seviyelerine göre farklı iade yöntemleri tespit etme, iade alacağının mahsup edileceği vergi borçları ile iadeye ilişkin diğer usul ve esasları belirleme yetkisi veriyor.

Maliye de, bu yetkiye dayanarak, Özel Esaslar Listesi oluşturuyor. Bu listede yer alan mükelleflerden haklarında vergi incelemesi yapılmamış olanlar, kısa ve orta vadede Maliye'nin vergi incelemesi yapacağı ilk mükellef grubunda yer alıyor.

Hazal Ateş
Sabah
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