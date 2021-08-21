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İstanbul'da çakar ve siren denetimleri: 1461 araç sürücüsüne ceza kesildi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yılbaşından bu yana yaptığı çakar-siren denetimlerinde usulsüz çakar ve siren kullanan 1461 araç sürücüsüne ceza kesti
21 Ağustos 2021 09:03
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İstanbul'da çakar ve siren denetimleri: 1461 araç sürücüsüne ceza kesildi

Trafik güvenliği amacıyla İstanbul'da başlatılan denetimlerde yüzlerce sürücüye, yetkisiz çakar ve siren kullanma ile emniyet şeridini işgal etmeden cezalar yazılırken, kimisinin bahanesi ve savunması hayrete düşürdü.

YILBAŞINDAN BERİ BİN 461 SÜRÜCÜYE 2 MİLYON TL'LİK CEZA

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, İstanbul'daki usulsüz çakar ve siren kullanan araçlara yönelik, yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde 7 bin 114 adet araç kontrol edilirken, bu araçlardan çakar ve siren kullanan bin 461 araca bin 339'ar TL para cezası uygulandı.

Ayrıca aynı usulsüz uygulamalara devam ettiği tespit edilen 25 araç ise trafikten men edildi.

AĞUSTOS AYINDA 127 SÜRÜCÜ CEZA YEDİ

Denetlemelerini aralıksız sürdüren ekipler, Ağustos ayı içerisinde ise toplam 932 araç kontrol ederken, bu araçlardan çakar kullanan 127 adet araca yine yetkisiz çakar-siren tertibatı bulundurmak ve kullanmaktan ceza yedi.

6 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Bu denetimlerde 6 adet araç ise usulsüz çakar-siren tertibatı kullanmaktan dolayı trafikten 15 gün süreyle men edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin önümüzdeki günlerde de denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

"TRAFİĞİ DURDURMAMAK İÇİN EMNİYET ŞERİDİNE GİRDİK"

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde emniyet şeridini kullandığı için durdurulan bir sürücü, "Biz otobanda trafiği durdurmamak için emniyet şeridine girdik" dedi ama ceza yemekten kurtulamadı.

YETKİSİZ ÇAKAR, SİREN KULLANANLAR VE EMNİYET ŞERİDİNE GİRENLER

Denetim noktalarından biri de Ataşehir TEM otoyolu Ankara istikametindeydi. Resmi ve Sivil trafik polisleri, emniyet şeridini kullanan araçları durdurdu. Ekipler tepe lambası açık olan sürücülere kimlik ve koruma kararı belgesi kontrolü yaptı.

Denetime takılan 8 sürücüye trafikte yetkisi olmayıp çakar ve siren kullanmaktan toplam 10 bin 712 lira trafik cezası kesilirken emniyet şeridini kullanma yetkisi olmayan 21 sürücüye toplam 28 bin 119 lira trafik cezası kesildi.

EMNİYET ŞERİDİNE GİREN TAKSİCİ, KENDİNİ SAVUNDU

Emniyet şeridini kullanan bir taksi sürücüsü ise kendisine ceza yazan sivil trafik polisine "Zaten aldığımız parayı ve taksinin anahtarını size bırakıp gideyim" diye tepki gösterdi.

Taksici "Emniyet şeridine girdim. Ama arabanın kenarından burnu görüldü. İki ay bedava çalışacağız. Emniyet şeridini kullanmak yasak. Saniyelerle savaşıyoruz." dedi
DHA
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