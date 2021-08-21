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Doğu sınırına son teknolojiyle zırh!

Afganistan'da Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesiyle yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalan Türkiye, doğu sınırına hem görünür hem görünmez duvar çekiyor. Beton duvar, dikenli tel ve hendekle çevrilen sınıra son teknoloji termal kamera ve radarlar yerleştiriliyor
21 Ağustos 2021 09:19
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Doğu sınırına son teknolojiyle zırh!

Milliyet'ten Önder YILMAZ'ın haberine göre: - Suriye sınırına yaklaşık 900 kilometrelik beton duvar ören Türkiye, Afgan göçü tehdidi nedeniyle şimdi de İran sınırında hummalı bir çalışma yürütüyor. 560 kilometrelik İran sınırında Ağrı, Iğdır, Hakkari ve Van sınır illeri bulunuyor. Ağrı ve Iğdır il sınırlarında 157 kilometrelik beton duvar yapımı tamamlandı. Hakkari ve Van'daki duvar yapım çalışmaları da sürüyor. İran sınırının 109 kilometresi aydınlatma sistemiyle, 79 kilometresi düzensiz göç hareketlerini gözlemlemek için kemara ve algılayıcılarla donatıldı. 110 gözetleme kulesinin tamamlanmasıyla bölgede 740 kilometrelik bir entegre sınır yönetimi oluşturulacak. İran sınırının ardından Irak sınırına da beton duvar sisteminin kurulması planlanıyor.

Yedi tonluk, 2.5 metre eninde, üç metre yüksekliğinde beton duvarların üzerine bir metre yüksekliğinde kesici dikenli tel çekiliyor. Beton duvarların ön ve arka bölümlerine dört metre derinliğinde hendekler açılıyor.

Elektronik kulekollar

Sınıra aynı zamanda gece ve gündüz elektronik takibin yapılabildiği görünmez duvar da çekiliyor. Beton duvarlara entegre şekilde ileri teknolojiye sahip, elektro-optik ve haberleşme sistemleriyle donatılmış kulekollar kuruluyor. Bu kuleler, havan ve roket saldırılarına karşı dayanıklı duvarlar, kurşun geçirmez camlar ve balistik kapılara sahip. Kulelerde, insani ihtiyacı karşılayacak tüm yaşam üniteleri bulundurulacak.

Hassas elektronik sistem

Kuleler elektro-optik keşif ve gözetleme sistemleri ile donatılıyor. Yüksek hassasiyete sahip sistem gece ve gündüz her türlü hava koşullarında, tehditlerin tespit, tanıma ve ortadan kaldırılmasına yönelik kullanılabiliyor. Sistem 'Lazer Mesafe Bulucu', 'Lazer Noktalayıcıları', termal kameralar ile kara gözetleme radarları içeriyor. 24 saat çalışabilen radarlar, hareket eden hedefleri tespit ve takip ederek sınıflandırabiliyor. Engebeli alanlarda ise zemine sensör setleri yerleştiriliyor. Sensörler olası bir hareketlilikte merkezlere titreşim göndererek müdahale imkanı sağlıyor. Her şartta "haberleşme sistemi" de bulunan kuleler terör örgütlerinin geçişlerinin önlenmesinde de kullanılacak. Kulenin verileri doğrultusunda silahlı olduğu tespit edilen unsurlara karşı İHA ve SİHA, mobil zırhlı araçlar devreye sokulacak.

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinden başlatılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesi hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları devam ediyor.
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