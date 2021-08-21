İçişleri Bakanlığı duyurdu! 57 bin personelle yasa dışı bahis operasyonu
|21 Ağustos 2021 09:24
|+Aa- Yazdır
Yasadışı Bahis/Siber Denetimi uygulamasında;
7 yasadışı bahis oynatılan işyerinde, 75 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 91 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı.
Uygulamada, 19 şahıs gözaltına alındı, 388 aranan şahıs yakalandı.
Kumar/Oyun Makineleri uygulamasında; 31.752 işyeri ve 992 dernekte, 47 şahıs gözaltına alındı, 360 aranan şahıs yakalandı, 119 şahıs hakkında adli işlem, 6.913 şahıs hakkında idari işlem uygulandı. 107 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı.
Yapılan uygulamalarda;
Coronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili olarak, çıkarılan genelgeler ile "Maske Takmamak ve Sosyal Mesafe Yasağına Uymamak" tedbirlerine uymayan 91 şahsa idari para cezası uygulanırken 26 şahsa adli işlem yapıldı.
Ayrıca, 6 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 26.427 TL para, 3 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 55 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 23 adet oyun makinesi, 10 adet tombala makinesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 1355 adet kaçak sigara, çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu, oyun kağıdı ve oyun pulları ele geçirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkındaki yönetmelikte değişiklik
21 Ağustos 2021 10:35
|İller İdaresi Genel Müdürü, Van'da sınır güvenliğiyle ilgili konuştu
21 Ağustos 2021 09:57
|İstanbul'da çakar ve siren denetimleri: 1461 araç sürücüsüne ceza kesildi
21 Ağustos 2021 09:03
|Ankara ve Bolu'daki iki doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
21 Ağustos 2021 07:45
|RTÜK, 'AB'den 3,6 milyon avro fon alınacak' iddiasını yalanladı
20 Ağustos 2021 22:31
|Adalet Bakanlığı beklenen 3 sınav sonucunu açıkladı
20 Ağustos 2021 21:56
|İçişlerinden 'PCR Testi Zorunluluğu' genelgesi
20 Ağustos 2021 21:04
|Adli Yardım Başvuru Formu e-Devlet üzerinden erişime açıldı
20 Ağustos 2021 19:36
|HES uygulamasına 'AB Uyumlu Sağlık Pasaportu' butonu eklendi
20 Ağustos 2021 16:02
|Tarım ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açtı
20 Ağustos 2021 15:40