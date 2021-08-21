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Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
21 Ağustos 2021 10:12
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 7 zanlı yakalandı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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