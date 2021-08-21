Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
|21 Ağustos 2021 10:12
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 7 zanlı yakalandı.
Zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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