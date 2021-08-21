https://www.turtep.edu.tr/
Şok Market
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da vaka sayılarında düşüş yaşandı

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım:- "Aşılamanın elbette faydasını gördük. Yüzde 85'e yaklaşan bir aşılama oranımız var. Vatandaşlarımız da teveccüh ediyorlar"
21 Ağustos 2021 11:01
+Aa- Yazdır
Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da vaka sayılarında düşüş yaşandı

Nüfusa göre aşılama oranının yüksek seviyede olduğu Trakya'da, vaka sayılarında düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye geneli aşılama yüzdesinde Edirne 3'üncü, Kırklareli 4'üncü, Tekirdağ 8'inci sırada yer alıyor.

Aşılamanın başlamasından bugüne kadar Edirne'de 620 bin 412, Kırklareli'nde 524 bin 230, Tekirdağ'da 1 milyon 331 bin 110 olmak üzere, Trakya'da toplam 2 milyon 475 bin 752 doz aşı yapıldı.

7-13 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, bir önceki haftaya kıyasla Trakya'da düşüş gösterdi.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 191,51 olan Edirne'de, son verilere göre bu rakam 74,06'ya geriledi.

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, AA muhabirine, mobil sağlık ekiplerinin il ve ilçe merkezleri, köyler, fabrikalar ve yazın da sahillerde aşılamaya devam ettiğini söyledi.

Hastanelerde 24.00'e kadar aşılamanın sürdüğünü belirten Yıldırım, "Kapıkule Sınır Kapısı'nda gece saatlerine kadar aşılama yapılıyor. Aşılamanın elbette faydasını gördük. Yüzde 85'e yaklaşan bir aşılama oranımız var. Vatandaşlarımız da teveccüh ediyorlar. Bu vesileyle aşısını yaptıran vatandaşlarımıza ve aşıları yapan sağlık personelimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3. doz aşıyla ilgili açıklama yaptığını hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Özellikle 2 doz inaktif aşı yaptıran vatandaşların 3. doz aşısını da olması lazım. 3. doz çok önemli çünkü aşıyla bir antikor seviyesi oluşuyor. Daha yükseğe çıkıp uzun süre kalması için hatırlatıcı bir doz yaptırmak lazım, o da 3. dozdan geçmekte. O yüzden tüm vatandaşlarımıza 3. doz hakkı çıktıysa muhakkak en kısa sürede yaptırmalarını tavsiye ediyoruz ve bekliyoruz. Aslında tedbirler hep aynı. Aşımızı olsak da özellikle kapalı alanlarda maske takmaya, sosyal mesafemizi korumaya ve hijyenimize dikkat etmeye devam etmemiz lazım."

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de aşılama oranı yüksek iller arasında olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Aşılama oranının artması ile vaka sayılarında bir gerileme olduğunu anlatan Cerit, tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Kentte 524 bin 230 doz aşı yapıldığını aktaran Cerit, 3. doz aşılama çalışmalarının da hızla devam ettiğini bildirdi.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi ise şöyle:

12-18 Haziran19-25 Haziran

26 Haziran-2 Temmuz

3-9 Temmuz10-16 Temmuz17-23 Temmuz24-30 Temmuz31 Temmuz-6 Ağustos7-13 Ağustos
Edirne12,5111,2812,5111,0424,5263,47159,65191,5174,06
Kırklareli34,5631,7927,0927,9234,4849,4994,54119,7756,12
Tekirdağ40,6137,7434,1327,7520,8827,2567,9093,9684,82
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yoğun Bakım Derneği'nden uyarı: Doluluk yüzde 60-70'lerde, dikkatli olalım
21 Ağustos 2021 12:39		 Türkiye'nin en büyük 2. İlinde aşı çalışmaları böyle yürütülüyor
21 Ağustos 2021 12:29
Mehmetçik, çamurdan çıkardığı Türk bayrağını temizleyerek duvara astı
21 Ağustos 2021 12:27		 Bozkurt'taki sel suları yarım asırlık fotoğrafçının da anılarını götürdü
21 Ağustos 2021 12:10
Uzmanından 'yaz gribi, Kovid-19 gibi salgın yapmaz' açıklaması
21 Ağustos 2021 09:45		 Testli günler başlıyor: Aşı olmayanın hayat burnundan gelecek!
21 Ağustos 2021 09:29
Yeniden yaşam için ekosistem onarımı şart
21 Ağustos 2021 08:13		 Yeni tehlikenin adı: Asya kaplan sivrisineği
21 Ağustos 2021 08:00
'Emperyalistlerin oyunu' diyerek aşıyı reddeden gazeteci, koronadan öldü!
21 Ağustos 2021 07:55		 Kırıkkale'de koronalı aile trenden indirildi
21 Ağustos 2021 07:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:39 - Yoğun Bakım Derneği'nden uyarı: Doluluk yüzde 60-70'lerde, dikkatli olalım12:36 - Balıkesir'de kayıp ihbarı yapılan kız çocuğu ölü bulundu12:33 - Soylu açıkladı: 7 günde, 260 milyon 930 bin 716 lira yardım yapıldı12:29 - Türkiye'nin en büyük 2. İlinde aşı çalışmaları böyle yürütülüyor12:27 - Mehmetçik, çamurdan çıkardığı Türk bayrağını temizleyerek duvara astı12:10 - Bozkurt'taki sel suları yarım asırlık fotoğrafçının da anılarını götürdü
12:02 - Kocaeli'de yoldaki köpek yavrusunun yardımına halk otobüsü şoförü koştu12:02 - Sözleşmeli personele ödenen ÜTP'yle ilgili önemli görüş yazısı12:00 - 'AK Parti olarak basınımızın yanında olmaya her zaman gayret ettik'11:50 - Rize-Artvin Havalimanı yıl sonunda hizmete açılacak11:40 - Bütün parçaları orijinal diye aldı, 8 parça kaporta değişmiş11:36 - Gümrük çalışanları günde 1 milyon liralık ürün çalmışlar
11:16 - TRT Müzik, yenilenen yüzüyle yeni yayın dönemine başladı11:15 - Savunmadaki büyük buluşma IDEF sınırları zorluyor11:13 - Öğrenim ve katkı kredisi borçlarını yapılandırmada son 10 güne girildi11:11 - Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona doğru11:10 - RTÜK, sel bölgelerindeki medya kuruluşlarının üst kurul payı ödemelerini öteledi
11:07 - Diyanetin yaz Kur'an kurslarına bu yıl 1 milyon 906 bin öğrenci katıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerine rektör ataması
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona doğru
3600 ek göstergede Memur-Sen ve Kamu-Sen'in yaklaşımları
'Emperyalistlerin oyunu' diyerek aşıyı reddeden gazeteci, koronadan öldü!
Yeni tehlikenin adı: Asya kaplan sivrisineği
Gümrük çalışanları günde 1 milyon liralık ürün çalmışlar
Öğretim elemanı mesleğinden çıkartılan kişi memur olabilir mi?
Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu
Kandil'in cezaevi ekibi paket: Tahliye olan dağa gidecekmiş
Maliyenin kara listesinden çıkma fırsatı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en dokunaklı film sahnesi 1
Emelkoca 1
kadrolu mutfak sineği 1
az bilinen işe yarar siteler 1
düğmelere abanan insan 1
ilk kez uçağa binen insan 1
xitekno 1
teknolojiye neden gıcığım 1
avustralyada araba fiyatları 2
uyurken yastıkların dibine gömülmek 1
SON İLANLAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Alım İlanı
Ordu Korbel 1 İşçi Alacak
Niğde Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 15 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Astiaş Sosyal Tesisler 5 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Mevsimlik 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam