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Diyanetin yaz Kur'an kurslarına bu yıl 1 milyon 906 bin öğrenci katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaz Kur'an kursları eğitim programına bu yıl 1 milyon 906 bin 615 kişinin katıldığını bildirdi.
21 Ağustos 2021 11:07
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Diyanetin yaz Kur'an kurslarına bu yıl 1 milyon 906 bin öğrenci katıldı

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yıl düzenlediğimiz yaz Kur'an kurslarımızda 1 milyon 906 bin 615 evladımız Kur'an-ı Kerim ile buluştu. Kurslarımıza katılan evlatlarımızı tebrik ediyor, değerli velilerine ve büyük özveri gösteren hocalarımıza en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, paylaşımında kurslara ilişkin sayısal verilerin bulunduğu görsele de yer verdi. Buna göre, 4-9 yaş grubu öğrencilere yüz yüze eğitim verilirken, 10-15 yaş grubundakilere yüz yüze ve çevrim içi, 16-22 yaş grubundakilere ise yüz yüze eğitim verildi.

68 bin cami ve 13 bin Kur'an kursu olmak üzere toplam 81 bin noktada gerçekleştirilen kurslarda, 110 bin din görevlisi görev yaptı.

Kurslarda 1 milyon 32 bin 615'i erkek, 874 bini kız olmak üzere toplam 1 milyon 906 bin 615 öğrenci, Kur'an-ı Kerim ile itikat, ibadet, ahlak ve siyer derslerinden oluşan temel dini bilgiler eğitimi aldı.
Anadolu Ajansı
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