https://www.turtep.edu.tr/
Şok Market
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrenim ve katkı kredisi borçlarını yapılandırmada son 10 güne girildi

İlgili kanun kapsamında 9 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş öğrenim ve katkı kredisi borçları yapılandırılıyor- 31 Ağustos'a kadar başvuranlar, söz konusu borçlarını yapılandırarak birikmiş gecikme zammından kurtuluyor
21 Ağustos 2021 11:13
+Aa- Yazdır
Öğrenim ve katkı kredisi borçlarını yapılandırmada son 10 güne girildi

- Öğrenim ve katkı kredisi borçlarını yapılandırmak için tanınan süre 31 Ağustos'ta sona erecek.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında, 9 Haziran 2021 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş öğrenim ve katkı kredisi borcu olanlar bunları yapılandırabiliyor.

Yapılandırma kapsamındaki öğrenim ve katkı kredisinin borç asılları ile gecikme zammı yerine, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranı esas alınarak güncellenen tutarın ödenmesi halinde birikmiş gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor.

Söz konusu borçlar, borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecek.

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçiliyor. İlk taksitin 30 Eylül 2021'e kadar, kalan taksitlerin de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenmesi gerekiyor.

Taksitle ödeme durumunda yapılandırılmış borçlara 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelere 1,09 oranında, 9 taksitte 18 aylık ödemelerde 1,135 oranında, 12 taksitte 24 aylık ödemelerde 1,18 oranında, 18 taksitte 36 aylık ödemede de 1,27 oranında katsayılar uygulanarak tahsilat gerçekleştirilecek.

Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması mümkün bulunuyor. Bu durumda ödenecek tutar, ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

- Peşin ödemelerde avantaj

Kanun kapsamında yapılandırılan borçların tamamının 30 Eylül 2021'e kadar ödenmesi halinde ise yapılandırılan borca katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak.

Böylelikle peşin ödeme yapanlar, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı uygulanmadığından taksitli ödemeye göre daha avantajlı olacak.

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan borca ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam ödenmiş olması şartıyla kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde 30 Kasım 2021'e kadar ödenmesi halinde de bu tutara katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.

- Yazılı olarak postayla başvuru yapacaklara "süre" uyarısı

Başvurular, 31 Ağustos 2021'e kadar Gelir İdaresi Başkanlığının "www.gib.gov.tr", "ivd.gib.gov.tr" internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ya da anında kayıt olunarak veya e-Devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine girilerek bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla yapılabiliyor.

Başvuruların yazılı yapılması durumunda, taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise tahsil dairesinin kayıtlarına intikal ettiği gün başvuru tarihi olarak dikkate alınacak. Bu sebeple posta yoluyla başvuru yapacakların söz konusu tarihleri dikkatle belirlemesi gerekiyor.

- Ödemelerde ilk 2 taksit önemli

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden 30 Eylül 2021 ve 30 Kasım 2021'e kadar ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, ilk ikisinin süresinde ödenmesine rağmen bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının en geç son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksiti) izleyen ay sonuna kadar ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

Bu durumda borçlular, Kanun kapsamında yaptıkları ödemeler oranında imkandan yararlanabilecek.

Yapılandırılan borçlar, borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi "www.gib.gov.tr" üzerinden, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, banka hesabından havale yöntemiyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine ödenebilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Rize-Artvin Havalimanı yıl sonunda hizmete açılacak
21 Ağustos 2021 11:50		 Savunmadaki büyük buluşma IDEF sınırları zorluyor
21 Ağustos 2021 11:15
'Geri dönüştürülebilir atıklara depozito uygulanmasını destekliyoruz'
21 Ağustos 2021 11:03		 Gaz maliyeti 'ardışık başvuru' ile düşecek
21 Ağustos 2021 09:13
Maliyenin kara listesinden çıkma fırsatı
21 Ağustos 2021 09:10		 160 Türk vatandaşı daha Kabil'den tahliye edildi
21 Ağustos 2021 08:49
Bu yıl okul çantası 361 liraya doluyor
21 Ağustos 2021 08:15		 Sel bölgelerinde riskli yapılar taşınacak
21 Ağustos 2021 06:40
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
20 Ağustos 2021 18:30		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
20 Ağustos 2021 18:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:39 - Yoğun Bakım Derneği'nden uyarı: Doluluk yüzde 60-70'lerde, dikkatli olalım12:36 - Balıkesir'de kayıp ihbarı yapılan kız çocuğu ölü bulundu12:33 - Soylu açıkladı: 7 günde, 260 milyon 930 bin 716 lira yardım yapıldı12:29 - Türkiye'nin en büyük 2. İlinde aşı çalışmaları böyle yürütülüyor12:27 - Mehmetçik, çamurdan çıkardığı Türk bayrağını temizleyerek duvara astı12:10 - Bozkurt'taki sel suları yarım asırlık fotoğrafçının da anılarını götürdü
12:02 - Kocaeli'de yoldaki köpek yavrusunun yardımına halk otobüsü şoförü koştu12:02 - Sözleşmeli personele ödenen ÜTP'yle ilgili önemli görüş yazısı12:00 - 'AK Parti olarak basınımızın yanında olmaya her zaman gayret ettik'11:50 - Rize-Artvin Havalimanı yıl sonunda hizmete açılacak11:40 - Bütün parçaları orijinal diye aldı, 8 parça kaporta değişmiş11:36 - Gümrük çalışanları günde 1 milyon liralık ürün çalmışlar
11:16 - TRT Müzik, yenilenen yüzüyle yeni yayın dönemine başladı11:15 - Savunmadaki büyük buluşma IDEF sınırları zorluyor11:13 - Öğrenim ve katkı kredisi borçlarını yapılandırmada son 10 güne girildi11:11 - Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona doğru11:10 - RTÜK, sel bölgelerindeki medya kuruluşlarının üst kurul payı ödemelerini öteledi
11:07 - Diyanetin yaz Kur'an kurslarına bu yıl 1 milyon 906 bin öğrenci katıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerine rektör ataması
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona doğru
3600 ek göstergede Memur-Sen ve Kamu-Sen'in yaklaşımları
'Emperyalistlerin oyunu' diyerek aşıyı reddeden gazeteci, koronadan öldü!
Yeni tehlikenin adı: Asya kaplan sivrisineği
Gümrük çalışanları günde 1 milyon liralık ürün çalmışlar
Öğretim elemanı mesleğinden çıkartılan kişi memur olabilir mi?
Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu
Kandil'in cezaevi ekibi paket: Tahliye olan dağa gidecekmiş
Maliyenin kara listesinden çıkma fırsatı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en dokunaklı film sahnesi 1
Emelkoca 1
kadrolu mutfak sineği 1
az bilinen işe yarar siteler 1
düğmelere abanan insan 1
ilk kez uçağa binen insan 1
xitekno 1
teknolojiye neden gıcığım 1
avustralyada araba fiyatları 2
uyurken yastıkların dibine gömülmek 1
SON İLANLAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Alım İlanı
Ordu Korbel 1 İşçi Alacak
Niğde Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 15 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Astiaş Sosyal Tesisler 5 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Mevsimlik 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam